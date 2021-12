Gli ex vipponi del GF Vip 6, che si trovano in studio, sono andati contro Alex Belli. Ecco tutto ciò che è accaduto

Dopo il confronto con Delia Duran, Alex Belli ha dovuto abbandonare la casa del GF Vip 6. Non perché ha subito la volontà del popolo, ma perché per confortarla le si è avvicinato e l’ha toccata. In questi tempi di Coronavirus è assolutamente proibito per i vipponi avere contatti con il mondo esterno e per tale ragione si è ritrovato in studio nel giro di poco tempo. Qui ha avuto diversi scontri accessi con alcuni ex inquilini della Casa. A partire è stato Samy Youssef:

Guarda Ale, per me questo è il mio pensiero con tutto il rispetto, per me sei un uomo senza p***e. Perché nonostante tu sai che hai una moglie di fuori, hai giocato con i sentimenti di una persona che è all’interno della Casa… Fammi finire di parlare. Lo vedi che sta malissimo. E per me tua moglie dovrebbe prendersela solo con te. Sei tu suo marito. E poi, un’altra cosa. Hai giocato anche con l’amicizia.

Samy diretto su Alex: ecco il suo pensiero sul suo rapporto con Soleil… #GFVIP pic.twitter.com/u41bfvSX86 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 13, 2021

Altra ex concorrente del GF Vip 6 a parlare è stata Jo Squillo: “Mi fa strano vedere parlare te di ego che ne hai talmente tanto… Secondo me se non eri così tanto salvato in queste puntate uscivi alla seconda puntata. Perché molta gente fuori lo ha capito che sei falso, traditore e bugiardo. […] Sei una persona che sa recitare e sa essere falso. Ti faccio i miei complimenti. Vai a fare la recita da tutta la gente che hai preso in giro“. alex belli ex vipponi gf vip 6, invece, ha messo in mezzo il web dicendo ad Alex di farsi un giro sui social per capire cosa pensa la gente di lui.

Alex ha tentato di difendersi in tutti i modi, affermando che era confuso. Come andrà adesso il rapporto con Delia? Lo scopriremo soltanto nelle prossime settimane. Continuate a seguirci per altre news.

