1 La gaffe di Giucas Casella su Venditti al GF Vip 6

Qualche ora fa i fan del GF Vip 6 hanno assistito a una gaffe che ha visto partecipi tre concorrenti. Stiamo parlando di Francesca Cipriani, Giucas Casella e Andrea Casalino. Gli inquilini si trovavano in giardino e stavano parlando del più e del meni. All’improvviso, però, la showgirl ha domandato agli altri: “Ma Venditti è vivo?“. Una richiesta che ha colto alla sprovvista tutti quanti. Il modello ha risposto di sì, ma la risposta che ha messo un attimo d’incertezza nell’aria l’ha data il celebre mago.

Quest’ultimo, infatti, ha risposto di no, nel senso che il cantante non sarebbe più in vita. Per fortuna Antonello Venditti sta bene e gode di ottima salute oggi. Il performer romano non ha ancora commentato la faccenda. Chissà se nelle prossime ore vorrà dire la sua con un pizzico di ironia. Giucas Casella non è nuovo a queste dichiarazioni un po’ particolari. Ne ha fatta una anche su Amanda Lear, facendo una confessione sulla cantante:

Avevo appena 25 anni e avevo avuto già tutto. Ero stato in tanti teatri in tutto il mondo. Sono stato anche al Moulin Rouge, sono stato un anno lì. Poi ero stanco e non ce la facevo più di fare quella vita. Cosa mi ha fatto ricominciare? Mi sono fermato per un po’ e poi ho incontrato Peki D’Oslo, Amanda Lear, quando era ancora un uomo. Mi disse ‘non puoi abbandonare, sei bravissimo, devi continuare’. Io però non mi divertivo a fare spettacolo, ma dopo le sue parole ricominciai.

Ovviamente noi di Novella2000.it siamo a disposizione nel caso in cui Amanda Lear volesse rispondere a queste dichiarazioni e replicare in qualche modo. Nel frattempo anche un altro concorrente ha fatto delle confessioni sulla sua vita al GF Vip 6. Si tratta di uno degli ultimi inquilini entrati nella puntata di venerdì 17 settembre 2021. Continuate a leggere…