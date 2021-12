Patrizia Pellegrino fuori dal Grande Fratello Vip

La venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip 6 ha avuto inizio alla solita ora dopo Striscia la Notizia e abbiamo già visto discusse diverse vicende. Tra queste, per esempio, di nuovo la lite tra Lulù e Maria Monsè. La prima ha chiesto scusa in diretta alla coinquilina per le parole dure che le ha rivolto. In seguito, poi, si è parlato della poca simpatia che scorre tra Aldo e Soleil. Per il primo, in seguito, una dolce sorpresa dalla moglie. Adesso, però, siamo arrivati al momento dell’eliminazione. Alfonso Signorini, infatti, ha chiamato al centro della stanza Jessica Selassié, Lucrezia Selassié e Patrizia Pellegrino.

Dopo una piccola pausa con la pubblicità, quindi, abbiamo ritrovato Alfonso con la busta del verdetto in mano. Richiamando l’attenzione dei vipponi, quindi, ha asserito che il pubblico ha emesso il suo verdetto. Tra le tre, infatti, la prima a salvarsi è stata Jessica. Lulù ha detto di essere molto felice per la sorella e ha detto di sperare di rimanere all’interno del reality. Quindi c’è stata una nuova interruzione con la storia della Pellegrino per poi passare al rapporto tra Biagio e Miriana. Loro, infatti, hanno scoperto che cosa dicono di loro gli altri quando non li possono sentire.

Dopo una lettere alla Princess da parte del fratello ecco il verdetto finale. Ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip è Patrizia Pellegrino. Il pubblico, quindi, ha anche scoperto le percentuali delle votazioni. Lucrezia è stata salvata dal 36% dei telespettatori. La sorella Jessica, invece, dal 35% e l’eliminata dal 29%. Nessun grande distacco tra le tre. Non ci resta, adesso, che attendere le nomination e scoprire chi vedremo al televoto in settimana.

Continuate a seguirci per tante altre news. Vi ricordiamo, inoltre, che potrete recuperare l’intera puntata accedendo alla piattaforma Mediaset Infinity.

