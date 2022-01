1 GF Vip 6: possibili nuove vippone!

Se ieri sera abbiamo avuto occasione di conoscere i due nuovi ingressi Gianluca Costantino e Antonio Medugno al GF Vip 6 potrebbe non essere finita qui! Pare infatti che in base alle ultime eliminazioni e ritiri volontari (parliamo di Manuel Bortuzzo e come vedremo in seguito anche Gianmaria Antinolfi) gli autori stiano pensando di dare il benvenuto a delle forze fresche. Non è escluso che a fare il proprio arrivo nella Casa siano delle vippone.

A raccontare lo scoop è stato Gabriele Parpiglia a Casa Chi. Nella puntata dedicata alle Chicche di gossip il giornalista ha risposto a una domanda di Rosalinda Cannavò. La conduttrice era curiosa di sapere, come tutti noi, se ci sarà o meno la possibilità di vedere volti nuovi in quel di Cinecittà al GF Vip 6. Non è tardata ad arrivare la risposta da parte di Parpiglia:

“Guarda io al momento dico stop, perché c’è stato l’abbandono di Manuel, c’è questa chimica artistica di Alex che non si capisce che piega prenderà. Tu scegli le persone da fare entrare nella Casa in base agli equilibri che si creano dentro la Casa. Quindi tu prima valuti la base e poi cerchi l’altezza. I nomi che sono usciti sì, sono nomi che sono stati contattati e che hanno fatto dei provini. Sono perlopiù modelli e ragazzi sconosciuti al grande pubblico proprio perché presenti come tiktoker o come modelli”. E sempre riguardo al GF Vip 6 ha aggiunto: “Ma ci sono altrettante tre ragazze pronte a entrare. E questo sarà un discorso in divenire. Bisogna capire se Gianmaria lascerà. Non dimentichiamoci che siamo al 31 gennaio e mancano due mesi alla fine della trasmissione. E proprio lui potrebbe essere motivo di nuove scelte”.

Ha spiegato Gabriele Parpiglia a proposito dei possibili nuovi ingressi al GF Vip 6. C’è da dire, però, che Gianmaria Antinolfi stavolta avrebbe preso una posizione definitiva. Continua…