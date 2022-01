GF Vip 6, chi è il preferito della puntata del 17 gennaio: tutte le percentuali

GF Vip 6: è il/la preferita: le percentuali

Altro televoto importante questa sera al GF Vip 6. I vipponi in nomination questa settimana sono Federica Calemme, Kabir Bedi e il duo composto da Valeria Marini e Giacomo Urtis. Ma chi avrà avuto la meglio tra loro. Vediamo insieme, nelle prossime righe, il preferito del pubblico a casa e tutte le percentuali. Non prima però di aver fatto un piccolo riassunto su ognuno di loro.

Partiamo da Federica che, dopo essersi allontanata da Gianmaria perché sovrastata da troppi pensieri, ha scoperto che in realtà il ragazzo con cui aveva da poco iniziato una conoscenza, non la aspetta più fuori. A riferirglielo Alfonso Signorini, che le ha fatto leggere un messaggio della migliore amica. Da capire ora se scatterà la scintilla tra lei e Antinolfi. Al GF Vip 6 il neo entrato Kabir Bedi, invece, ha vissuto settimane tranquille in Casa e ha festeggiato il compleanno con i vipponi. L’attore sembra aver conquistato anche i telespettatori. Infine troviamo la ‘coppia’ formata da Giacomo Urtis e Valeria Marini che non mancano mai occasione di battibeccare e hanno stretto vari legami e non mancano anche loro di creare dinamiche.

Fatto questo piccolo recap, torniamo al risultato del televoto del GF Vip 6. Cosa avrà scelto il pubblico da Casa. Spalle al led i vipponi hanno scoperto l’esito. La prima persona ad essere salva è Kabir. È lui il preferito del pubblico.

Il pubblico ha deciso che il preferito è… KABIR! #GFVIP pic.twitter.com/3pfo34fbY4 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 17, 2022

A questo punto Kabir ha avuto il compito di scegliere chi mandare direttamente al televoto del GF Vip 6. La prescelta è Federica!

Federica è a rischio eliminazione: Kabir ha scelto di mandarla direttamente in nomination questa sera. #GFVIP pic.twitter.com/XgbyoNguqg — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 17, 2022

Passiamo ora alle percentuali di voto. A comandare la classifica è con il 40% di voti Kabir, seguito da Federica con il 33 % di preferenze e a chiudere Valeria e Giacomo che hanno guadagnato il 27 % di voti. Che ne pensate di questo risultato? Diteci la vostra e continuate a seguirci per altre news dalla Casa del GF Vip 6.

