Anticipazioni Amici 21 sedicesima puntata: eliminazioni e maglie sospese

1 Anticipazioni Amici 21: tanti cambiamenti nella categoria canto

Questo pomeriggio è avvenuta una nuova registrazione di Amici 21, la sedicesima puntata per l’esattezza, e ringraziamo per le anticipazioni dettagliate il sito Quello che tutti vogliono sapere. Era presente Fiorella Mannoia per giudicare la gara di canto. Ospiti della puntata erano Mara Sattei e Giorgia che hanno presentato il loro nuovo brano.

Come vi abbiamo già riferito, c’è stata una vera e propria strage poiché sono stati eliminati addirittura quattro allievi. Ma non solo, ci sono state anche due maglie sospese. Iniziamo dal canto e dalla gara giudicata da Fiorella Mannoia. Questa la classifica:

Sissi Luigi e Crytical Aisha Alex LDA Albe Rea Nicol

E proprio dopo questa classifica c’è stata un’eliminazione. Sì perché Rudy Zerbi ha proposto di fare una media di tutte le classifiche ed eliminare la persona che era ultima. A quanto pare questo è stato accetta e Nicol è risultata ultima. Così Rudy l’ha mandata via. Tutti gli allievi hanno pianto, specialmente Sissi, Rea e Albe.

Parlando sempre di Rudy, come sappiamo aveva Elena in bilico insieme a Paily, entrambe messe alla prova per una settimana per poi prendere una decisione. Il prof ha deciso di mandare subito via Paily, ma ha scelto di non salvare nemmeno Elena. Nessuna delle due lo ha convinto. Ha fatto invece entrare un nuovo ragazzo facendolo anche esibire. Lui si chiama Calma.

Le anticipazioni si questa sedicesima puntata di Amici 21 continuano con ospiti alcune radio che hanno ascoltato e dato un parei sui nuovi inediti di Alex, Rea, Crytical e Aisha. Anna Pettinelli, invece, ha scelto di sospendere la maglia ad Albe perché ha visto in lui una scarsa motivazione.

Passiamo adesso al ballo…