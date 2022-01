1 Un tiktoker al GF Vip 6

Il GF Vip 6 terminerà nel mese di marzo. Non manca molto, ma stando alle ultime indiscrezioni, pare che Alfonso Signorini stia per far entrare due nuovi concorrenti. Del primo se ne era già parlato poco tempo fa. Si tratterebbe di Gianluca Costantino. A rivelarlo Deianira Marzano nelle sue Stories Instagram: “Nuovo ingresso UFFICIALE al grande fratello! Tra venerdì prossimo e lunedì! Tra l’altro uno dei migliori amici di Basciano!“. Se sarà vero oppure no lo scopriremo presto.

Nel frattempo, però, la pagina Very Inutil People, ha dato un’altra notizia in esclusiva. Stiamo parlando dell’entrata di un ragazzo proveniente dal mondo di TikTok: “A breve nella casa del GF entrerà un tiktoker. Non posso ancora dire il nome, ma comunque entrerà presto perché è già in quarantena“. Purtroppo l’account non fa nomi. Quindi l’identità della persona rimane sconosciuta. Molto probabilmente, però, nei prossimi giorni ne sapremo di più e non esiteremo ad aggiornarvi.

Intanto, per due che arrivano, un concorrente molto amato potrebbe andarsene. Stiamo parlando di Manuel Bortuzzo. A causa di alcuni problemi fisici, infatti, avrebbe già più volte espresso il desiderio di tornare a Casa. Il Grande Fratello, comunque, gli ha chiesto di pensarci almeno fino alla puntata del 24 gennaio 2022. Solo in quel momento, infatti, sapremo se deciderà di andare o rimanere.

Se vorrà abbandonare la Casa del GF Vip 6, però, lascerà indietro la fidanzata Lucrezia Selassié. Tra i due, dopo i molti alti e bassi, l’amore è molto forte. Stanno bene insieme e sicuramente non sarà la distanza a sciogliere il loro rapporto. Del resto lo sportivo le ha scritto una bellissima lettera. Andiamo a rileggerne i passaggi. Continua…