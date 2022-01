New entry nella casa del Grande Fratello e conosce già molto bene un vippone

1 Entra un nuovo concorrente nella casa del GF

Nonostante manchi poco più di un mese e mezzo alla fine della sesta edizione del Grande Fratello Vip, sembra che gli ingressi nella casa non siano finiti. Da una settimana nel reality c’è Delia Duran che ha portato decisamente un certo scompiglio. Tra voglia di capire il rapporto del marito Alex Belli con Soleil Sorge e battibecchi e litigi con quest’ultima, ci sono stati anche colpi di scena. Infatti l’attrice e modella non solo ha portato Soleil a provare gelosia perché alcune persone si sono avvicinate a lei, ma ha iniziato anche a pensare di lasciare Alex.

A parte questa dinamica che, in un modo o nell’altro, va avanti da mesi, il GF come detto sembra stia pensando di far entrare qualcun altro. Il motivo è quello di dare il via a qualche storia amorosa? Potrebbe essere dato che il presunto nuovo ingresso è un tipo davvero interessante, giovane e bello.

A lanciare la notizia è stata Deianira Marzano che dà per ufficiale il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip. Nelle storie sul suo Instagram ha messo lo screen del profilo Instagram di questa persona e ha scritto: “Nuovo ingresso UFFICIALE al grande fratello! Tra venerdì prossimo e lunedì! Tra l’altro uno dei migliori amici di Basciano!”.

Lui è Gianluca Costantino che nella vita è un consulente finanziario assicurativo ed è appassionato di fitness. Come detto dalla stessa Deianira, sarebbe anche amico stretto di Alessandro Basciano.

Ovviamente dobbiamo attendere l’ufficialità della produzione del reality. Ma intanto, che ve ne pare?

E per uno che arriva, ce n’è uno che uscirà lunedì: Manuel. Ecco cosa sta succedendo…