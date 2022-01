La gaffe della regia del GF Vip 6

Anche stasera non mancano le emozioni al GF Vip 6. Nel corso della nuova diretta si è infatti parlato nuovamente parlato del triangolo formato da Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge, e non è mancato l’ennesimo scontro tra i tre.

Tuttavia proprio mentre l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne parlava, svelando la sua versione dei fatti, è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato.

A un tratto infatti dalla regia del GF Vip sono partite delle urla a microfoni aperte. Naturalmente ai Vipponi in casa non è sfuggito l’accaduto e non sono tardate le reazioni dei concorrenti. Proprio Soleil Sorge infatti, mentre parlava, è scoppiata a ridere, facendo notare come ci fosse stato un commento inaspettato.

NON ANCHE LA REGIA PIENA DI QUESTO TEATRINO CHE SI LASCIA SCAPPARE A MICROFONO APERTO UN VAFFANCULO COSA STA ACCENDENDO #GFVIP pic.twitter.com/RA2Kxlghbc — mat (@divanomat) January 24, 2022

La gaffe della regia non è passata inosservata nemmeno sui social e gli utenti hanno commentato con ironia il momento.

Novella 2000 © riproduzione riservata.