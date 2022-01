Il preferito del GF Vip 6 è…

Questa sera va in onda su Canale 5 la trentasettesima puntata del GF Vip 6. Come in ogni appuntamento non è mancato il tanto temuto televoto che ha decretato il preferito della settimana. Tra i vipponi in nomination Kabir Bedi, Federica Calemme e Soleil Sorge. Chi ha avuto la meglio?

Prima di scoprirlo facciamo un piccolo riassunto su ognuno di loro: Kabir continua a essere un concorrente bilanciato e pacato con tutti. Dice quel che pensa e, sebbene sia in nomination, i coinquilini si sono tanto affezionati a lui. Passiamo poi a Federica. Lei ora si dice felice accanto a Gianmaria e intenzionata a conoscerlo meglio. In settimana al GF Vip 6 ha vissuto un crollo emotivo, ma spera di poter proseguire la sua avventura. Concludiamo infine con Soleil, ancora al centro delle dinamiche del gioco. Dopo il confronto con Alex, di cui è rimasta ben poco convinta, la Sorge sta pian piano prendendo le distanze. Improvvisamente si è avvicinata a Delia e sembra stia tentando di recuperare il rapporto con Katia e Manila.

Fatta questa premessa, concentriamoci ancora sul responso del televoto. Il preferito della settimana del GF Vip 6 è….Kabir Bedi!

Il pubblico ha deciso che il VIP più votato… quindi il preferito è… Kabir! #GFVIP pic.twitter.com/QZ41yp6hLL — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 24, 2022

Così Kabir ha avuto il compito di condannare una persona al televoto e ha scelto…Federica!

Kabir ha preso la sua decisione argomentandola… ha deciso quindi di salvare Soleil, condannando Federica alla nomination per direttissima. #GFVIP pic.twitter.com/G2wtYi75UB — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 24, 2022

Per quanto riguarda le percentuali: Kabir ha ottenuto il 65% di voti, Soleil il 25% e Federica il 10%. A questo punto sappiamo con certezza che è Federica la prima persona che andrà al televoto di venerdì 28 gennaio! Continuate a seguirci per altre news sul GF Vip 6.

Novella 2000 © riproduzione riservata.