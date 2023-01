NEWS

Andrea Sanna | 28 Gennaio 2023

GF Vip 7

GF Vip 7, blackout nella notte

Nel corso della notte nella Casa del GF Vip 7 si è verificato (seppur per poco) un blackout. Come mostrato da questi video i ragazzi si trovavano serenamente a chiacchierare, chi in veranda e chi in zona biliardo. Nella prima clip vediamo Edoardo Tavassi fare un discorso con i coinquilini, quando improvvisamente… il buio!

C’è chi ha iniziato a dire “Sì”, chi ha aggiunto “No, che bello”, per poi sfociare tutto in urla generali. Nella schermata principale (sia sul web che in TV) è comparsa la scritta “Errore”, ma nonostante ciò abbiamo avuto modo di udire perfettamente ciò che i protagonisti del GF Vip 7 hanno detto. Sempre Tavassi ha spinto gli altri a canticchiare per poi aggiungere per scherzo: “Daje sfonnamo tutto. A regà se sc**a”. A cui si sono susseguite delle risate.

In questo secondo video del GF Vip 7 vediamo ancora altre reazioni dei concorrenti. Alberto De Pisis e Micol Incorvaia, per esempio, si sono messi a saltellare, Sarah Altobello anziché dire “Corto circuito” dice invece “il conto corrente”. Il tutto tra abbracci e risate.

Alberto che saltella felice per il blackout



Sare che dice “il conto correnteeee” invece di “corto circuito”.



Gli edoberto che si abbracciano a caso al buio.



Tavassi “se trombaaaa”



HO AMATO TUTTO ✈️✈️✈️#Thepisis #orianistas #edoberto #incorvassi #gfvip pic.twitter.com/Ape41AEuRK — Giu ✨ (@duecuoriallora) January 27, 2023

In un terzo video c’è invece Oriana Marzoli in chiacchiera con i due coinquilini del GF Vip 7, Luca Onestini ed Edoardo Donnamaria. Durante questa breve interruzione la venezuelana ha iniziato a urlare, mentre Luca ha detto: “Fantastico, fantastico, fantastico, vieni..“. Edoardo ha aggiunto: “Che succede oh, ragazzi? Ma che sta succedendo? Vai limonate! Si tr***a. Oh che fate voglio sentire anche io che dite?“. Daniele Dal Moro ha raggiunto la sala gridando: “Tutte le luci spente, che bello. Tutto quello che succede adesso non è registrato, raga non stanno registrando!“. Poco dopo la regia li ha richiamati.

Il tutto si è ripristinato, ma a quanto pare pochi minuti dopo si è verificato un secondo blackout che ha generato una nuova reazione nei concorrenti del GF Vip 7. Anche in questo caso, però, si è trattato davvero di un qualcosa di momentaneo.

Sul web in queste ore se n’è parlato a lungo e i telespettatori del GF Vip 7 si sono molto divertiti nel vedere i vipponi alle prese con quei piccoli istanti di interruzione dell’energia elettrica. “In questa edizione surreale mancava il blackout”, ha scritto qualcuno o ancora “La corrente salta e tutti fanno festa, mi sento male”, “Oddio è saltata la luce”.

Per fortuna tutto è stato ripristinato in tempi brevi, anche se i concorrenti (a quanto pare) ci stavano prendendo gusto! Continuate a seguirci per altre news e curiosità sul GF Vip 7!