Carolina Marconi eliminata dal GF Vip 7: tutte le percentuali

L’eliminato della 14^ puntata del GF Vip 7

Nella quattordicesima puntata del GF Vip 7 ci sono stati ben sei nuovi ingressi nella Casa che porteranno un certo scompiglio. Questi ingressi erano praticamente annunciati, anche per via dei vari ritiri e squalifiche. E in questa puntata c’è stata una nuova eliminazione scelta dal pubblico.

Lunedì in nomination, infatti, sono finiti quattro vipponi: Pamela Prati, Carolina Marconi, Patrizia Rossetti e George Ciupilan. Al pubblico è stato chiesto, tramite televoto, di scegliere chi volevano salvare. Quindi chi ha ricevuto meno preferenze, è stato eliminato dal reality.

Durante la diretta il conduttore ha annunciato il primo a salvarsi e il nome uscito è stato quello di Pamela Prati. Successivamente si è salvata Patrizia Rossetti. Così tra George Ciupilan e Carolina Marconi il pubblico ha deciso di eliminare Carolina.

Il pubblico ha deciso che il VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa di #GFVIP è… Carolina! pic.twitter.com/VgWNYzcC62 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 3, 2022

Queste le percentuali di preferenza: George 42%, Patrizia 25%, Pamela 18% e Carolina 15%. La vippona eliminata ha comunque preso col sorriso questo verdetto, dicendosi felice di tornare a casa e riabbracciare suo marito che le manca molto. Comunque, come sempre, non è detta l’ultima parola. Infatti ogni concorrente ha un bussolotto che potrebbe contenere il biglietto di ritorno e quindi poter fare rientro nella Casa nonostante l’eliminazione. Sarà questo il caso di Carolina?

