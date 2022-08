Le nuove indiscrezioni sul GF Vip 7

Tra pochissime settimane parte ufficialmente il GF Vip 7, che ancora una volta vedrà la conduzione di Alfonso Signorini. Stavolta il conduttore verrà affiancato da Sonia Bruganelli e da Orietta Berti, nelle vesti di opinioniste. Da poco nel mentre è stato ufficializzato il primo Vippone che a settembre varcherà la porta rossa: Giovanni Ciacci! Ancora molto silenzio invece sul resto del cast di concorrenti, nonostante le indiscrezioni sul web siano numerose. Adesso come se non bastasse un nuovo pettegolezzo sta facendo il giro dei social, e se le dicerie fossero confermate si tratterebbe di una grossa novità per il reality show.

In questi giorni come abbiamo visto su Canale 5 stanno andando i primi promo della nuova edizione, e ad apparire sono stati i sosia di alcuni personaggi noti del mondo dello spettacolo, come Lady Gaga e Johnny Depp. Tuttavia i due personaggi potrebbero non essere delle semplici comparse!

Stando alle indiscrezioni del web e stando a quello che riporta anche Giuseppe Porro, sembrerebbe che a entrare nella casa del GF Vip 7 come concorrenti possano essere anche alcuni concorrenti “sosia”, proprio come quelli apparsi negli spot pubblicitari! Se così fosse per la prima volta nella storia del programma, il cast sarebbe composto non solo da Vipponi veri e propri, ma anche da “Vip fake”!

Naturalmente al momento si tratta solo ed esclusivamente di pettegolezzi del web. Tuttavia sui social si sta già discutendo di questa eventualità, che significherebbe una grande novità per i fan del reality show. Ma cosa accadrà dunque? Non resta che attendere ancora qualche settimana per scoprirlo. Appuntamento con la prima puntata a lunedì 19 settembre, come sempre su Canale 5.

