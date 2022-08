Il Grande Fratello Vip 7 non slitta per le elezioni e ai Vipponi sarà concesso di lasciare la casa per votare: ecco cosa accadrà.

Il Grande Fratello Vip 7 confermato per il 19 settembre

Manca sempre al meno debutto del Grande Fratello Vip 7. La data prevista per la prima puntata della nuova edizione del reality è quella del 19 settembre, tuttavia negli ultimi giorni si è parlato di un possibile slittamento. Domenica 25 settembre infatti si svolgeranno le elezioni politiche e in molti si sono chiesti se ai Vipponi sarebbe stato concesso votare. Come sappiamo però a causa del Covid, prima di tornare in casa i concorrenti dovrebbero riaffrontare una seconda quarantena, che comporterebbe una sorta di stop forzato del programma a meno di una settimana dal debutto. A quel punto i più hanno ipotizzato che la data di partenza potesse subire uno slittamento.

Adesso però a fare chiarezza ci ha pensato FanPage. Stando a quanto si legge, pare che non ci saranno variazioni di programma. Il Grande Fratello Vip 7 inizierà il 19 settembre e non slitterà a causa delle elezioni. Tuttavia i Vipponi che volessero andare alle urne avranno la possibilità di farlo. Ma cosa accadrà dunque? Ecco cosa riporta FanPage:

“Fonti vicine alla produzione del Grande Fratello Vip hanno fatto sapere a Fanpage.it che, salvo colpi di scena, la prima puntata della nuova edizione del reality andrà in onda regolarmente lunedì 19 settembre. […] Secondo quanto ha appreso Fanpage.it e come aveva rimarcato nei giorni scorsi Dagospia, i concorrenti che esprimeranno il desiderio di andare a votare, potranno uscire dalla casa e raggiungere la città in cui c’è il loro seggio di appartenenza. Tuttavia, non verrà abbassata la guardia nei confronti del Covid. I concorrenti rimasti nella casa verranno adeguatamente protetti dal rischio di contagio. Coloro che sceglieranno di andare a votare, infatti, una volta rientrati, dovranno affrontare alcuni giorni di quarantena, prima di tornare ufficialmente in gioco e unirsi al resto del gruppo”.

Sembrerebbe dunque che tutto sia ufficiale: il Grande Fratello Vip 7 debutterà su Canale 5 il prossimo 19 settembre. Ma quali saranno i Vipponi che varcheranno la porta rossa? Non resta che attendere per scoprirlo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.