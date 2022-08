Harry Styles pronto a tornare in Italia

Grandi notizie per tutti i fan di Harry Styles! Poche ore fa infatti l’artista britannico ha annunciato una nuova leg europea del suo Love On Tour, dopo il successo straordinario di questi mesi. L’ex membro degli One Direction, che solo lo scorso mese ha tenuto due live nel nostro paese, ha programmato un nuovo concerto evento in Italia, che a sorpresa si terrà a Campovolo il 22 luglio 2023, nella nuovissima RCF Arena di Reggio Emilia, inaugurata poche settimane fa con Ligabue e con le artiste di Una Nessuna Centomila. Lo show, già attesissimo dal pubblico, andrà a concludere la tournée di Harry, e sono ben 100 mila le persone previste per questa serata!

Un concerto dunque che promette di rimanere nella storia, e che senza dubbio segnerà la carriera di Styles. I biglietti per accede all’evento saranno disponibili a partire da giovedì 1 settembre tramite prevendita Live Nation. Mentre da venerdì 2 settembre saranno disponibili in tutti i circuiti online e ai botteghini. Nonostante la gioia della maggior parte del fandom però nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Una buona fetta di fan di Harry Styles non ha accolto volentieri l’annuncio del concerto evento di Campovolo. I più infatti si sono lamentati non solo dell’eccessivo costo dei biglietti, ma anche della totale assenza di posti a sedere, essendo l’arena concepita con soli posti in piedi. A quel punto si è scatenata una vera e propria polemica e alcuni fan hanno iniziato non solo a criticare Harry, ma hanno anche deciso di boicottarlo! Lo scopo? Quello di ottenere un cambio location, possibilmente in uno dei principali stadi italiani, come San Siro, l’Olimpico o il Diego Armando Maradona, di recente scelto dai Coldplay.

Tanti altri però stanno già attendendo con ansia questo show di Styles, che ha tutte le carte in regola per diventare uno dei suoi concerti più belli ed emozionanti di sempre. E voi ci sarete a Campovolo? Fatecelo sapere e continuate a seguirci per tante altre news.

