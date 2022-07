1 Il ritorno di alcuni ex vipponi al GF Vip 7

Il GF Vip 7 partirà a settembre e ormai lo sappiamo. Ancora una data precisa non l’abbiamo con certezza ma presto scopriremo anche questo dettaglio. Le opinioniste saranno Sonia Bruganelli, che torna per il secondo anno di fila, e Orietta Berti, new entry che prende il posto di Adriana Volpe. In questi giorni si sta parlando tanto anche del cast di concorrenti. Per ora nessuna certezza, ma soltanto indizi rilasciati da Alfonso Signorini con relative ipotesi.

Le indiscrezioni riportate dai portali web, invece, ci dicono chi non dovrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia. Tra questi ci sarebbero: Max Felicitas, Rita Dalla Chiesa e Federico Fashion Style. Inoltre anche Chadia Rodriguez ha detto che non parteciperà al reality. A loro, poi, nelle ultime ore si sono anche aggiunti Fiordaliso, Guendalina Canessa e Leonardo Tumiotto. Nella giornata di oggi, però, si sta diffondendo un nuovo rumor. Alcuni ex gieffini della passata edizione, infatti, potrebbero tornare all’interno del reality.

Questa volta, però, non come giocatori ufficiali ma come ospiti speciali. Chissà, però, se gli verrà data la possibilità di rimanere in gioco fino alla fine. Eventi del genere, del resto, sono già capitati anche in passato. Lo scopriremo presto. Ma di chi stiamo parlando? A rilasciare l’indiscrezione ci ha pensato Amedeo Venza. L’influencer sul suo profilo Instagram ha affermato: “Loro tre potrebbero rientrare per alcune puntate nella prossima edizione del GF Vip“. Chi arriverà al GF Vip 7? I nomi fatti sono quelli di Francesca Cipriani, Giucas Casella e Alex Belli.

Sareste contenti di rivederli? Per il momento, ricordiamo, si tratta solamente di indiscrezioni non confermate. Staremo a vedere che cosa succederà. Intanto le notizie su eventuali concorrenti non terminano qui. Di recente, infatti, si è parlato di un altro ritorno. Continuate a leggere…