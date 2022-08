1 Il figlio di Andrea Pirlo sarà al GF Vip 7?

Manca poco più di un mese e mezzo alla partenza ufficiale del GF Vip 7, e la grande macchina del reality show è già in moto da settimane. Alla conduzione per la quarta volta di fila ci sarà Alfonso Signorini, che stavolta avrà al suo fianco Sonia Bruganelli e Orietta Berti, che per la prima volta si mette alla prova con questa nuova esperienza. Nel mentre da tempo numerose sono le indiscrezioni circa il cast di Vipponi che a settembre varcherà la porta rossa. Tuttavia a oggi ancora nessuna conferma è giunta da parte degli autori. Negli ultimi giorni però proprio Signorini sta seminando sui suoi social alcuni indizi legati ai prossimi concorrenti, e a quel punto il web si è letteralmente scatenato.

Poco fa però è accaduto qualcosa di inaspettato. Pipol Tv ha infatti svelato a chi potrebbe essere associato uno degli indizi del conduttore. Di recente Alfonso ha postato su Instagram la foto di una pallone da calcio, che è stato collegato a Diego Armando Maradona Jr. Tuttavia pare che gli autori del GF Vip 7, come svela il portale, si sarebbero messi in contatto con Nicolò Pirlo, figlio di Andrea Pirlo. Il ragazzo però sembrerebbe aver deciso di non partecipare al programma quest’anno, anche per via della sua giovane età. Questo quanto si legge in merito:

“Nicolò Pirlo, figlio maggiore dell’allenatore ed ex campione del mondo Andrea Pirlo, è stato uno dei primi contattati del GF Vip. Nicolò, però, in questo momento della sua vita (dopo aver appeso le scarpette al chiodo) vuol concentrarsi sulla moda e sul marchio che ha lanciato. Dopo un breve approccio, ha preferito (almeno per questa edizione) desistere data anche la giovane età. Ma il ragazzo ha un carattere forte e di lui ne sentiremo parlare”.

Nel mentre poche ore fa a parlare è stato lo stesso Alfonso Signorini, che sembrerebbe aver confermato i primi tre nomi dei Vipponi del GF Vip 7. Andiamo a rivedere di chi si tratta.