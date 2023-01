NEWS

Andrea Sanna | 10 Gennaio 2023

Puntata decisamente scoppiettante al GF Vip 7. Ieri sera i vipponi sono stati richiamati all’ordine da Alfonso Signorini. Sul finire di puntata, infatti, il conduttore ha avuto un importante comunicato da leggere a ognuno di loro. Ma come mai? Cosa è successo durante la diretta?

A spiegarlo è stato proprio il padrone di casa del GF Vip 7, che dopo le continue raccomandazioni da parte degli autori e le lamentele dei telespettatori, ha dovuto inevitabilmente farlo sapere anche ai concorrenti. Capiamo dunque quanto emerso attraverso le sue parole:

“Vi abbiamo detto tante volte che è fondamentale avere rispetto per il pubblico che vi segue da casa e che vuole capire tutto quello che accade nella Casa. Nonostante questo, il Grande Fratello è stato costretto a richiamarvi più volte, e lasciatemelo dire troppe volte, perché molti di voi…”

E da qui è cominciato l’elenco con tutto ciò che hanno combinato i concorrenti del GF Vip 7: “Non indossano sempre i microfoni o li indossano volutamente male. Poi non parlano di proposito in italiano, magari in spagnolo o magari in codice come abbiamo visto fare stasera a Tavassi e Andrea. Continuano a dire, nonostante le mie continue osservazioni troppe parolacce, che non sono accettabili in un programma su Canale 5. Anche su qualsiasi altra rete”.

L’elenco delle mancanze dei vipponi del Grande Fratello Vip 7 non è finito: “Si nascondono dalle telecamere e si nascondono sotto le coperte. E ancora rifiutano le chiamate del confessionale. La misura è davvero colma. In poche parole il Grande Fratello è pieno. Al prossimo richiamo che verrà ignorato, in qualunque senso, verranno presi serissimi provvedimenti”.

Ecco di seguito il video estrapolato dalla pagina ufficiale del programma…

Alfonso legge ai ragazzi una comunicazione ufficiale di Grande Fratello: si tratta di un richiamo. #GFVIP pic.twitter.com/rLhmtiaRQ2 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 10, 2023

Insomma i partecipanti del reality show da ora in poi dovranno fare davvero moltissima attenzione. Gli avvertimenti sono stati numerosi e chi segue la diretta su Mediaset Extra può averlo notato. Alla prossima, infatti, i vipponi potrebbero rischiare grosso!

