1 GF Vip 7: l’indizio sul quarto concorrente

Alfonso Signorini continua a lavorare per la prossima edizione del GF Vip 7 che dovrebbe partire il 12 o il 19 settembre 2022 su Canale 5. Oggi il padrone di casa del reality show ha lanciato un nuovo indizio sui propri social: “Per il quarto concorrente del GF Vip 7, un’ametista della nonna per una vita a tutto gas……”, ha scritto il presentatore, che ha condiviso appunto l’immagine tra le storie di Instagram come sta accadendo da ormai alcune settimane.

Al momento non ci sono altre indicazioni, ma c’è già chi ha fatto qualche ipotesi tra i nomi già emersi in queste settimane. Qualcuno pensa possa essere Giovanni Ciacci, qualcun altro ipotizza invece si tratti di Andrea Iannone o ancora di Marco Melandri, che recentemente abbiamo visto tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi. Ad avvalorare la tesi che possa essere proprio l’ex di Belen Rodriguez è Deianira Marzano, che ha condiviso una storia su Instagram dove si vede lo sportivo indossare un anello che sembra davvero molto familiare…

L’indizio sul quarto concorrente – storia di Alfonso Signorini condivisa da Deianira Marzano

Che sia davvero Andrea Iannone il concorrente pronto a varcare la Porta Rossa della Casa del GF Vip 7? Questo indizio sembra portare proprio a lui! Già in passato il pilota è stato accostato al reality show e si è tanto parlato di un suo imminente ingresso, poi slittato per altre questioni. Chissà che questa volta non sia davvero giunto il momento di vederlo nel cast di una delle trasmissioni più longeve della TV italiana.

Tra i nuovi vipponi spuntano anche delle indiscrezioni su delle vecchie conoscenze del programma che, in qualche modo, potrebbero tornare al GF Vip 7…