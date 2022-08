L'atleta olimpico Gianmarco Tamberi commuove il web: torna al suo paesino a far visita a una signora che l'ha visto crescere

Il gesto di Gianmarco Tamberi

Gianmarco Tamberi oltre a essere un’atleta straordinario è anche un ragazzo dal cuore d’oro che, nonostante i successi, non ha mai dimenticato le sue origini. Qualche giorno fa sul web ha caricato un video in cui mostra il suo ritorno nel paesino dov’è cresciuto. Una brave clip che ha fatto il giro del web diventando viralissimo sui social. Come mai? Ve lo raccontiamo subito.

Mentre passeggiava tra le vie del paese, Gianmarco Tamberi e la sua fidanzata Chiara hanno deciso di far visita alla signora Emma, alla quale è molto affezionato poiché l’ha visto crescere. Come si vede dal filmato la signora è seduta su una panchina, vicina alla sua abitazione. Gianmarco si è avvicinato pian piano a lei: “Emma… chi è? Chi sono?”.

La donna ha guardato con attenzione il giovane atleta, il quale le ha poi dato un suggerimento: “Salto in alto”. Dopo queste parole la signora Emma ha subito capito si trattasse di Gianmarco Tamberi e l’ha avvolto in un caloroso abbraccio, incredula e felice. Un video, questo, che come dicevamo è diventato virale e ha commosso il web.

Nel mentre Gianmarco Tamberi festeggia un’altra grande impresa della sua carriera: ha vinto il titolo europeo a Monaco, con un alto decisivo a 2 metri e 30, superando così la concorrenza degli avversari. Ma non solo. Procede a gonfie vele anche la sua vita privata. Dopo la proposta di matrimonio, a seguito delle Olimpiadi, alla fidanzata Chiara, Gimbo (questo il suo soprannome) festeggerà oggi l’addio al nubilato, a due settimane dal matrimonio con la donna della sua vita, come ama spesso definirla lui.

A Rai Sport, come raccolto da La Gazzetta dello Sport, ha rivelato: “Venerdì vengono i miei amici, volevamo farlo con l’oro: finalmente un po’ di relax”, ha detto Gianmarco Tamberi che, poco dopo la gara, ha rivolto il suo primo pensiero proprio a Chiara raggiungendola in tribuna per un abbraccio.

In attesa delle nozze il 1 settembre, congratulazioni a Gianmarco Tamberi!

Novella 2000 © riproduzione riservata.