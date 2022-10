1 Ancora urla fuori dalla casa del GF Vip 7

Sono state giornate intense le ultime nella casa del GF Vip 7. Il caso Marco Bellavia ha infatti fatto discutere il web, e non solo, e come sappiamo sono stati necessari alcuni provvedimenti disciplinari. Una delle Vippone che è finita nel mirino degli utenti sui social è stata Gegia, che ha fatto discutere per via di alcune sue dichiarazioni che non sono piaciute alla maggior parte dei telespettatori. Solo poche ore fa l’attrice ha fatto anche una rivelazione inedita su Marco, che naturalmente non è passata inosservata. Queste le parole di Gegia:

“Con questo fatto di Marco tutti dicono “che me**a che è Gegia”. Ma voleva fare cose nel letto! Perciò io gli ho detto che non stava bene. Voleva fare… Stare a letto con me. Eh sì… Io gli ho detto “sei matto? Tu non stai bene”. Io stavo scherzando, sì. Ma non l’avrei fatto lo stesso”.

Poco fa come se non bastasse fuori dalla casa del GF Vip 7 sono arrivate delle nuove urla rivolte non solo a Gegia, ma anche a Carolina Marconi. La persona in questione ha infatti attaccato l’attrice romana per la rivelazione fatta su Marco Bellavia, che non è piaciuta alla maggior parte del web.

Nel mentre proprio il conduttore qualche giorno fa ha scritto una lettera ai suoi compagni di avventura. Queste le sue dichiarazioni:

“Ho guardato da casa la scorsa puntata e mi faceva una certa impressione guardarvi dall’esterno senza essere più con voi. Voi lì tutti agghindati pronti per la serata di gala e io a letto a leccarmi le ferite di giorni dolorosi, che ancora oggi faccio fatica a dimenticare. Mi scorrevano davanti agli occhi i vostri volti e i vostri sorrisi. Forse eravate già pronti e lo capisco a voltare pagina e a dimenticare. Perché in televisione succede spesso così. Tutto si consuma in fretta e si cambia registro come niente. Però non è andata così”.

