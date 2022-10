1 Arrivano urla da fuori la casa del GF Vip 7

Sono ore intense queste per i concorrenti del GF Vip 7. L’abbandono di Marco Bellavia ha infatti scatenato l’ira degli utenti, che si sono così scagliati contro l’intero cast di Vipponi, colpevoli, secondo i più, di non aver aiutato e sostenuto il conduttore. A intervenire sono stati anche diversi volti noti dello spettacolo, che si sono schierati proprio dalla parte di Marco. In molti nel mentre attendono con ansia di scoprire cosa accadrà domani sera nel corso della quinta puntata del reality, e se ci sarà un provvedimento disciplinare per i Vipponi.

Nel mentre a finire al centro dell’attenzione mediatica sono stati in particolare diversi protagonisti del programma, che con alcune dichiarazioni avrebbero infastidito i telespettatori. Poco fa come se non bastasse è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere il web.

Fuori dalla casa del GF Vip 7 sono infatti arrivate delle urla rivolte proprio ad alcuni Vipponi, tra cui Ginevra Lamborghini, Giovanni Ciacci e Gegia. Ciò nonostante prontamente la regia ha censurato il momento, cambiando inquadratura.

L’accaduto non è passato inosservato e gli stessi Vipponi sono rimasti spiazzati. Poche ore fa nel mentre a scagliarsi contro Gegia e Giovanni Ciacci, e non solo, è stata anche una nota ex gieffina. Andiamo a rivedere cosa è accaduto.