1 Nuovo concorrente al GF Vip 7?

Come sappiamo, nella giornata di ieri, Marco Bellavia ha abbandonato la casa del GF Vip 7. Il reality, infatti, ha rilasciato un comunicato ufficiale all’interno del quale si legge: “Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati“. Vedremo presto cosa accadrà nella puntata di domani, visto che il web si è scagliato contro molti vipponi accusandoli di non aver aiutato Marco, il quale aveva chiesto aiuto per affrontar questa avventura.

Fatto sta che dopo l’uscita di Bellavia in molti si sono convinti che presto entrerà un nuovo concorrente. A quanto pare, infatti, la conversazione sarebbe avvenuta nella notte tra Ciacci e Luca. Giovanni ha chiesto: “Ma a sto punto lunedì entrerà qualcuno?“. L’altro ha risposto in maniera infastidita che non gli interessava. In seguito la telecamera si è spostata su Elenoire che ha affermato: “Magari più avanti, dai“. Patrizia ha fatto una faccia dubbiosa e la Ferruzzi le ha chiesto se sapesse qualcosa. Tuttavia, mentre la Rossetti parlava la regia ha tolto l’audio e ha staccato l’inquadratura.

Vedremo che cosa accadrà nel corso degli appuntamenti. Siamo abituati, infatti, a vedere entrare persone nuove nella Casa più spiata d’Italia anche a metà percorso. Quindi è probabile che la stessa cosa possa accadere per il GF Vip 7. Bisogna vedere se così presto ne introdurranno uno per sopperire alla mancanza di Bellavia. Vi terremo informati non appena ne sapremo di più.

Andiamo adesso, però, a rivedere che altro è successo al Grande Fratello Vip 7. Le giornate sono ricche di eventi e così anche le dirette su Canale 5. Continuate a leggere…