1 GF Vip: Marco lascia, la reazione dei vipponi

È arrivato durante il pomeriggio il comunicato che conferma la fine dell’avventura di Marco Bellavia nella Casa del GF Vip. L’attore lascia il reality show e i vipponi poco dopo hanno scoperto quanto successo. Quali saranno state le loro reazioni a caldo? Vi diciamo già che il cast si è totalmente spaccato in due e c’è chi ha persino negato di aver fatto certe affermazioni.

Partiamo per ordine. Al GF Vip Marco Bellavia ha raccontato i suoi problemi di salute fatti di ipocondria, attacchi d’ansia e di panico. Il suo intento, come spiegato, era quello di poter superare le sue paure e il suoi limiti in un contesto come quello del reality show. La maggior parte dei concorrenti, però, anziché mostrarsi comprensivi o comunque supportarlo in questa sua battaglia, gli hanno dato contro, riservandogli parole poco carine. Eccetto qualcuno che, invece, ha teso la mano al compagno d’avventura.

Data la settimana difficile affrontata, Marco Bellavia ha deciso di lasciare il GF Vip 7 e tornare dalla sua famiglia. Il programma ha reso nota la notizia con una nota ufficiale e ha informato i vipponi di quanto successo. Radunati tutti in salone, Attilio Romita ha preso la parole e letto appunto della scelta del coinquilino di fare ritorno a casa. (CLICCA QUI PER IL VIDEO) È partito un applauso ironico, qualche “ah bene” e un brusio generale.

Antonella Fiordelisi, una delle poche a mostrare grande empatia e sensibilità sulla faccenda, è intervenuta dicendo come a detta sua ognuno di loro si sarebbe dovuto fare un esamino di coscienza e chiedere scusa a Marco Bellavia per il trattamento riservatogli. Questo è bastato per scatenare una discussione, in cui anche Luca Salatino si è mostrato favorevole al pensiero dell’ex schermitrice. L’ex tronista ha anche detto che ha trovato ipocriti alcuni dei concorrenti per come ora si siano mostrati dispiaciuti…

“Mi sembra opportuno magari chiedere scusa a Marco per le cose che ti hanno detto… Avete detto che recitava, se recitava non se ne andava”



GRAZIE ANTONELLA, GRAZIE ❤ #gfvip pic.twitter.com/JMOVAWubb4 — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 1, 2022

Questo ha scaturito uno scontro tra Gegia e Antonella Fiordelisi. Wilma Goich ha difeso la prima e dato contro alla seconda.

Antonella che dice a Gegia di andarsene dal programma semplicemente da standing ovation lei ha capito tuttopic.twitter.com/titNhTRM5k — sasi 🪁 (@p0liedrico) October 1, 2022

“La gente ciao Marco, ma rega le persone vanno aiutate quando ce stanno oramai…”



LUCA BOCCA DELLA VERITÁ 👏🏻#gfvip pic.twitter.com/1VZzYqhjWj — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 1, 2022

Se Charlie Gnocchi ha affermato “Ci abbiamo provato” (facendo però indignare il web), quali sono state le altre reazioni a caldo dei concorrenti sull’addio di Marco Bellavia?