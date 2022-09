Chi sono i Vipponi del GF Vip 7 che hanno votato

Poche ore fa si sono svolte le elezioni politiche e naturalmente ai Vipponi del GF Vip 7 è stato concesso lasciare momentaneamente la casa per recarsi alle urne. Da settimane però come sappiamo il web si chiede cosa sarebbe accaduto ai concorrenti e in più occasioni si è parlato anche di un ipotetico slittamento del programma. Tuttavia lo scorso lunedì il reality ha debuttato su Canale 5, e ieri così i Vipponi hanno avuto la possibilità di recarsi alle urne.

Ma chi sono dunque i concorrenti che hanno deciso di lasciare la casa per andare a votare e cosa è accaduto in seguito? La produzione ha stabilito che i concorrenti residenti a Roma sarebbero stati accompagnati in auto fino alle urne, senza avere alcun tipo di contatto col mondo esterno, per poi tornare immediatamente all’interno dell’appartamento, senza sottoporsi alla quarantena. Con ogni probabilità dunque a lasciare il loft saranno stati Luca Salatino, Gegia e Pamela Prati.

Cosa è accaduto invece ai Vipponi del GF Vip 7 che non sono residenti a Roma? Scopriamolo. Tutti gli altri concorrenti, dopo aver votato nelle loro rispettive città, sono stati trasferiti in un albergo. Qui affronteranno una quarantena e solo giovedì sera, nel corso della quarta puntata, faranno ritorno in casa. Tuttavia gli unici due Vipponi non romani che hanno deciso di recarsi alle urne sono stati Patrizia Rossetti e Alberto De Pisis. I due dunque attualmente sono in albergo e sono collegati con lo studio.

Come è dunque facilmente intuibile, tutti gli altri concorrenti non residenti a Roma, tra cui Elenoire Ferruzzi e Giovanni Ciacci, hanno deciso di non votare. Anche Antonella Fiordelisi, George Ciupilan e Antonino Spinalbese avrebbero deciso di non andare alle urne. Ma non solo. Anche Ginevra Lamborghini, Gioele De Donà e Daniele Dal Moro potrebbero non aver votato. I Vipponi nel mentre poco fa hanno scoperto i risultati delle elezioni, e non sono mancate reazioni contrastanti.

