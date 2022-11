NEWS

Debora Parigi | 8 Novembre 2022

Federico Fashion Style

Sabato pomeriggio, 5 dicembre, tra gli ospiti di Verissimo c’è stato Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, per parlare di una situazione privata che sta vivendo. Si tratta della fine della relazione con Letizia, madre di sua figlia, con la quale stava da ben 17 anni. L’hairtylist si è mostrato davvero turbato, triste, disperato e spesso in lacrime. Ha raccontato di come non stia passando un momento facile, dicendo di essere sempre innamorato dell’ex compagna. Con Silvia Toffanin, poi, non è potuto scendere nei particolari perché c’è una diffida in corso da parte di Letizia nei suoi confronti.

Ieri Federico ha pubblicato un nuovo post sul suo profilo Instagram. Si tratta di una serie di foto dentro una sala giochi, due di queste c’è proprio anche lui in posa. E la didascalia che accompagna il post riporta: “La vita è’ un gioco…. Quando sei GAME OVER non c’è più niente da fare… quindi divertiti!”. E ha aggiunto anche l’hashtag “#newlife” che significa “nuova vita”. Insomma un post che sta a significare la voglia di ripartire nonostante il dolore e tutto quello che è successo.

Però questa voglia di ricominciare non sembra essere stata molto apprezzata dagli utenti social. Non tanto proprio il voler ripartire in sé, che tutti trovano giusto e lecito, ma il modo di apparire sui social da parte del parrucchiere delle star. In tanti hanno criticato la sua troppa felicità mostrata in questi scatti che va a cozzare con le tante lacrime viste sabato pomeriggio a Verissimo.

E infatti, tanto per citarne alcuni, sono comparsi tantissimi commenti negativi fatti di critiche a Federico Fashion Style. “Un uomo distrutto dal dolore”, ha scritto un utente. “Ma non eri disperatamente disperato?”, ha commentato un altro. E ancora: “A Verissimo era super disperato, che pagliaccio”. “Una persona che non sa uscire dal suo personaggio! Aggiungo anche un bravissimo attore”, ha sentenziato un follower. In pratica, secondo il pensiero di vari utenti, l’hairstylist avrebbe recitato la parte dell’uomo lasciato che soffre, ma in realtà non soffrirebbe per niente.