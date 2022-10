1 Commenti a luci rosse al GF Vip 7

Fin dall’inizio le vippone della Casa hanno buttato l’occhio su Antonino Spinalbese. Prima Ginevra Lamborghini ha tentato di avvicinarsi a lui e forse, se non fosse uscita a causa della squalifica, sarebbe potuto anche nascere qualcosa. In seguito Giaele De Donà ha iniziato a scherzare con l’ex di Belen, anche se non potrebbe mai nascere nulla di serio considerato il fatto che lei è sposata. Anche le altre protagoniste dal GF Vip, inoltre, hanno espresso il loro pensiero sulla bellezza del concorrente.

Elenoire Ferruzzi, però, nella notte si è spinta ancora oltre. Senza alcun freno inibitorio, infatti, ha detto cosa farebbe ad Antonino sotto le coperte e senza le telecamere puntate addosso. Qui di seguito possiamo leggere le sue parole e vedere il video in questione. Il tutto è avvenuto in camera di notte: “Quanto vorrei leccare le p**e” ad Antonino. Ma proprio pa**e, sottpa**e e c**o”. Sì, mamma… Sarebbe di un eccitante…“. Queste parole hanno ovviamente fatto scoppiare a ridere tutti i presenti nella stanza.

Anche un altro concorrente del GF Vip, questa volta direttamente con Antonino Spinalbese, ha parlato delle misure intime di quest’ultimo. Lui e Alberto De Pisis si trovavano nel letto insieme e l’influencer esclama: “No, sai amore sono preoccupato perché non vorrei avessi una reazione. Non vorrei mai che poi ci sono io nel letto…“. E Antonino replica: “No, si vedrebbe, credimi“. E l’altro: “È un grower? Cresce molto? Me lo auguro. Ci sono quelli che sono piccoli e poi diventano dei razzi. Il tuo, amore, è di base piccolo. Tu lo sai che io faccio i raggi X“. (QUI il video).

