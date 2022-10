1 Scontro al GF Vip tra Antonella, Patrizia e Wilma

Questa mattina Antonella Fiordelisi ha discusso animatamente con Patrizia Rossetti e Wilma Goich. Il tutto è partito poco dopo che quest’ultime aveva terminato di parlare con Pamela Prati di alcune scatolette i tonno che erano sparite dalla dispensa del GF Vip. Antonella è intervenuta nell’argomento e Patrizia l’ha accusata: “Non vedevi l’ora di essere protagonista di una clip, va bene“. La Fiordelisi ha risposto: “Io vi dico le cose in faccia, quanti anni avete?“.

La Goich a sua volta ha replicato: “Infatti è quello che ci chiediamo anche noi. Cerca di essere meno offensiva. Perché noi non offendiamo. Eh appunto, tu dei ancora arrivarci a questa età e devi ancora imparare. Perché se pensi di avere la stessa esperienza di una persona di 60 anni, ti stai sbagliando. Hai capito? A 70 anni forse avrai l’esperienza che ho io. Adesso no, maleducata. Sei una maleducata“. Antonella ha risposto: “Eh, ora state offendendo“. E La Goich: “Sì, perché non ti piace sentire queste cose. Stai zitta perché sei maleducata“.

wilma: “porta rispetto, stai zitta maleducata, stai zitta!”



antonella: “no io non sto zitta, non me lo faccio mettere i piedi in testa è inutile che continui”



ANTONELLA DEMOLENDO LE VECCHIE STO URLANDO #gfvip pic.twitter.com/JoeEtJp6x3 — alessio ♡ yoimiya waiting room (@ER3NISM) October 3, 2022

Dal video qui sopra, quindi, sentiamo la concorrente del GF Vip rispondere: “Io non sto zitta, è inutile. Non mi metti i piedi in testa. Capito? Continua“. Wilma, quindi, l’ha accusata di averle dato delle deficienti. La Fiordelisi si è difesa: “Ma quando l’ho detto? Io non l’ho detto. Ma perché devo sentirmi dire maleducata quando non è così. Perché? Ma chi l’ha detto. Siete voi maleducate e false, stop“. Giovanni Ciacci ha provato a placare gli animi ma senza riuscirci.

Alla fine il confronto si è spento. Tuttavia gli strascichi si sono fatti sentire e anche più tardi Antonella ha lanciato alcune frecciatine ad alta voce in giardino. Le notizie, ad ogni modo, non terminano qui. Continuate a leggere…