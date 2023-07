Retroscena sul GF Vip: ai casting anche ex di Uomini e donne cacciati da Maria De Filippi

NEWS

Debora Parigi | 21 Luglio 2023

GF Vip 8

Tra coloro che avrebbero fatto i casting per il GF Vip ci sarebbe ex di Uomini e donne cacciati dal programma

Ogni anno i casting del GF Vip attirano molti personaggi più o meno noti. In particolare ci sono tanti famosi che vogliono avere un trampolino di lancio e il reality è sicuramente un luogo molto appetibile. Ne abbiamo visti tanti conosciuti a una sola fetta del pubblico che poi grazie a un reality (specialmente il Grande Fratello) hanno avuto molte porte aperte nel mondo dello spettacolo. E così pare che anche ex volti di Uomini e donne stiano cercando di intraprendere questa strada.

Proprio oggi vi abbiamo dato la notizia di un ex tronista che, secondo i rumor, potrebbe far parte del cast della prossima edizione del Grande Fratello. Stiamo parlando di Claudio Sona che avrebbe di nuovo fatto il provino e quest’anno potrebbe essere la volta buona per un suo ingresso. Ma, come detto, non sarebbe stato l’unico uscito dai programmi di Maria De Filippi ad aver avuto un colloquio con la redazione del reality.

Secondo quanto riporta Amedeo Venza, infatti, ce ne sarebbero altri tra cui uno che è stato proprio cacciato da Uomini e donne da Maria De Filippi. Si parla del Trono Classico e quindi dobbiamo cercare di ricordare chi sono coloro che hanno fatto una figuraccia di fronte alle telecamere. Andando molto indietro con gli altri è impossibile dimenticare Laura Lella. Che sia lei? Più probabile che sia un volto più recente. E così possiamo ricordare la tronista Andrea Nicole e il suo corteggiatore Ciprian.

I due erano nel programma nell’edizione 2021/2022. E fu proprio lei a dire che Ciprian si era presentato alla sua porta senza telecamere e lei lo aveva fatto entrare. Solo successivamente aveva avvertito la redazione e i due avevano lasciato insieme il programma tra l’incredulità generale per la vicenda. Che sia uno di loro ad aver sostenuto il provino per il GF Vip? Ovviamente fare i casting non significa essere presi. E forse proprio l’essere stati cacciati da Maria De Filippi non aiuta a convincere la redazione.