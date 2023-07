NEWS

Andrea Sanna | 21 Luglio 2023

GF Vip 8

Claudio Sona al Grande Fratello Vip 8?

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip 8. Tanti nomi, ma nessuna certezza su chi saranno i prossimi concorrenti a varcare la Porta Rossa della Casa più spiata d’Italia. In queste ore però Amedeo Venza ha fatto un nuovo nome, che così nuovo non è.

Secondo l’opinionista infatti anche quest’anno Claudio Sona potrebbe essere nella lista dei vipponi della trasmissione condotta da Alfonso Signorini. Ci ha tenuto a precisare che non c’è alcuna ufficialità, ma forse quest’anno potrebbe essere la volta buona per l’ex tronista di Uomini e Donne. Ma leggiamo le parole estratte dal video pubblicato da Amedeo Venza:

“Per quanto riguarda il concorrente del Grande Fratello Vip 8 che è un famoso ex tronista di Uomini e Donne, vi dico che si tratta di Claudio Sona. Non è ufficialmente un concorrente del GF Vip ma ci sono tutti i presupposti per vederlo per la prima volta all’interno della Casa”.

C’è da dire che non è la prima volta che Claudio Sona lo vediamo vicino al reality show di Canale 5.

Claudio Sona torna tra i nomi accostati al reality

Già in passato ne abbiamo parlato, ma alla fine è andata diversamente. A Pipol TV solo lo scorso anno aveva dichiarato di non darsi una spiegazione. Così lo stesso ha ammesso di aver tentato non solo la strada del Grande Fratello Vip 8 ma anche de L’Isola dei Famosi. Ma senza alcun successo.

A detta sua l’esclusione da programmi di questo tipo dipenderebbe molto dalla sua storia “poco drammatica”. Secondo Claudio Sona, infatti, in trasmissioni come il Grande Fratello Vip 8 troviamo solo personaggi con vissuti importanti e difficili alle spalle. Lui invece ha una storia “normale” e forse per questo non attira l’attenzione.

Vedremo dunque se Claudio Sona per questa nuova stagione del Grande Fratello Vip 8 sarà stato davvero preso in considerazione come si vocifera.