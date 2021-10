1 Clarissa, Jo e Ainett VS Signorini e il GF Vip

La puntata di ieri sera del GF Vip è stata particolarmente ricca di tensione. Questo perché si è ampiamente affrontato quanto accaduto negli ultimi giorni è che ha coinvolto Soleil Sorge e la sua frase “urlate come delle scimmie”. Alcuni concorrenti chiedevano la squalifica e tra queste Clarissa, Jo e Ainett non sembrano aver concordato come Alfonso Signorini ha gestito la situazione.

Finita la diretta del GF Vip, le tre si sono ritrovate a chiacchierare in stanza blu con Samy Youssef e Raffaella Fico. Il modello egiziano ha sostenuto che forse era meglio così. Essere finito in nomination gli permetterà di uscire e dopo quanto successo lui lo preferirebbe addirittura. Ecco le sue parole raccolte da Biccy: “Dopo stasera se esco è ancora meglio. Guardate dopo quello che è successo sarebbe meglio uscire”. Questo per sottolineare quanto non abbia concordato la scelta di Signorini e del GF Vip di non prendere provvedimenti contro Soleil.

Ainett Stephens ha ascoltato con attenzione il discorso di Samy, per poi sbottare: “Quindi vuol dire che qui vale tutto, si può dire qualsiasi cosa. Poi uno chiede scusa. Uno può offendere e poi chiedere scusa. Però non è giusta la vita. Samy aveva ragione ed è finito in nomination”.

A fare eco alle parole di Ainett è intervenuta anche Jo Squillo, che ha aggiunto rivolgendosi anche alla Fico: “Avevi ragione tu Raffaella, era programmato così, doveva andare così”. Ma non è tutto, perché a metterci il carico da 90, come si legge sul sito di Biccy, è stata Clarissa Selassié. Quest’ultima, come ben sappiamo, ha spesso discusso con la compagna del GF Vip Soleil Sorge e non ha gradito i suoi modi di fare fin da subito. Proprio Clarissa le ha riservato parole al veleno. Continua…