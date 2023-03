NEWS

Nicolò Figini | 31 Marzo 2023

Secondo una nuova indiscrezione, dieci ex vipponi potrebbero non essere presenti alla finale del GF Vip

Tra non molti giorni, per la precisione lunedì 3 aprile 2023, andrà in onda l’ultima puntata del GF Vip 7. C’è tanta curiosità tra il pubblico per scoprire chi si aggiudicherà la vittoria. In molti stanno puntando su Nikita Pelizon, altri invece su Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi.

Stanno, tuttavia, iniziando a circolare delle indiscrezioni per quanto riguarda i vipponi che non troveremo in studio. Come riporta anche il sito Biccy, infatti, pare che tra gli addetti ai lavori stia girando la voce che diversi ex concorrenti non saranno presenti: “Tutti i concorrenti espulsi, quelli andati al televoto d’ufficio e quelli che si sono eliminati“.

Se seguiamo questa scia di pensiero, di conseguenza, gli ex vipponi che non dovrebbero essere presenti alla finale del GF Vip 7 sarebbero: Ginevra Lamborghini, Riccardo Fogli, Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. Tutti loro sono stati espulsi dal reality. A questi, però, si aggiungerebbero anche Giovanni Ciacci ed Elenoire Ferruzzi, usciti dopo un televoto flash.

Andrebbero a completare la lista, però, anche Marco Bellavia, Sara Manfuso, Luca Salatino e Patrizia Rossetti. Tutti questi, infatti, sono usciti di spontanea volontà per motivi personali. Al momento non sappiamo esattamente che cosa accadrà realmente. Ricordiamo, infatti, che si tratta soltanto di voci di corridoio che non sono ancora state confermate.

Nel caso in cui dovessimo avere informazioni più dettagliate e certe non esiteremo ad aggiornarvi il prima possibile. Nel frattempo fateci sapere chi vorreste che vincesse questa settima edizione del GF Vip lasciandoci un commento qui sotto. Seguiteci per non perdervi tante altre news sul mondo dello spettacolo e i vostri personaggi preferiti.