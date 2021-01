1 GF Vip: alcuni fan fuori dalla Casa urlando che la finale del reality sarà il 26 febbraio anziché l’8. Le reazioni (VIDEO)

La notizia del prolungamento del GF Vip con data finale il 26 febbraio sta facendo molto discutere fuori dalla Casa più spiata d’Italia, anche perché i vipponi non sono stati ancora informati del fatto, anche se Tommaso Zorzi lo sospetta. Nel mentre che sui social ha preso il via una protesta con l’hashtag #NOALPROLUNGAMENTOGF, supportato anche da Natalia Paragoni (fidanzata di Andrea Zelletta), alcuni fan hanno pensato bene di farlo sapere ai ragazzi.

Qualcuno infatti si è precipitato fuori dalla Casa e ha fatto sapere ai concorrenti che il GF Vip non terminerà l’8 febbraio, bensì il 26, quando si disputerà la finale e conosceremo finalmente il vincitore. Il tutto si è verificato nel corso di questo pomeriggio, nel mentre che passava l’aereo dedicato a Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Ad un certo punto i due, insieme a Maria Teresa Ruta (che ha fatto finta di nulla), hanno udito una voce che urlava l’amara verità: “Il GF finisce il 26 febbraio”.

“Cos’è che ha detto? Qualcosa di brutto?”, ha chiesto stupita Giulia Salemi, preoccupata che fossero parole indirizzate a lei. Pierpaolo Pretelli ha risposto sconvolto: “Finisce il 26 febbraio!”. Peccato che i due non abbiano avuto modo di commentare troppo la cosa, poiché sono stati immediatamente richiamati all’ordine.

🚨🚨 Fuori urlano che il programma finisce il 26 febbraio. Non è un'esercitazione. Ripeto, non è un'esercitazione #tzvip #sovip #gfvip pic.twitter.com/2Vje2kPwos — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 16, 2021

Poco dopo Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono stati invitati a raggiungere in confessionale e una volta usciti non hanno detto nulla agli altri vipponi. Che siano stati redarguiti dagli autori di non farne parola con gli altri o, magari, tranquillizzati che la notizia è priva di fondamento? Chi lo sa!