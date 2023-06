NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Chi lascerà L’Isola dei Famosi 2023 a un passo dalla finale?

Questa sera su Canale 5 è prevista la semifinale de L’Isola dei Famosi 2023, durante la quale assisteremo a un colpo di scena dietro l’altro. Nel corso della diretta infatti verranno eletti i finalisti di questa edizione, che si uniranno a Pamela Camassa. Tuttavia non ci saranno posti disponibili per tutti i concorrenti per l’ultima puntata, e senza dubbio stasera potremmo assistere a più di un’eliminazione. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, proprio in questi giorni a scontrarsi al televoto sono stati due dei protagonisti di questa edizione: Gian Maria Sainato ed Helena Prestes. Ma chi tra loro dovrà lasciare la Palapa e chi invece potrà proseguire la corsa verso la finale?

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà nel corso della penultima puntata di questa edizione, anche questa settimana noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il naufrago che vorreste salvare. A risultare il più votato è stato così Gian Maria Sainato, che ottiene il 56% dei voti, contro il 44% dei voti di Helena Prestes.

Naturalmente sottolineiamo come sempre che non è detto che le cose vadano in questo modo e che sia Helena Prestes l’eliminata de L’Isola dei Famosi 2023. Attualmente infatti il televoto è ancora aperto e verrà chiuso solo nel corso della semifinale. Il pubblico dunque ha diverse ore per continuare a votare e per stasera le cose potrebbero del tutto ribaltarsi. Ricordiamo inoltre che il naufrago meno votato non tornerà direttamente in Italia, ma farà visita a Nathaly Caldonazzo, che si trova sull’ultima spiaggia.

Ma chi dunque tra Gian Maria ed Helena lascerà la Palapa? Ma soprattutto, chi saranno i finalisti di questa edizione? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento su Canale 5, come sempre alle 21.45.