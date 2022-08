La casa del GF Vip rischia di bruciare

Ore intense a Cinecittà. All’interno dei famosi studi romani è infatti divampato un maxi incendio che rischia di bruciare anche la casa del GF Vip! Ma facciamo un piccolo passo indietro e andiamo a scoprire quello che sta accadendo. Nella giornata del 1° agosto, alle 15.50, tre squadre di vigili del fuoco sono state inviate sul posto per cercare di domare le fiamme e per cercare di proteggere le strutture che non sono ancore state colpite dal fuoco. Stando a quanto riporta FanPage, sembrerebbe che al momento l’incendio sia scoppiato sul set di “Firenze Rinascimentale”. Per fortuna però non sembrerebbero esserci feriti o intossicati dal fumo.

Come fa sapere l’agenzia Dire pare che a bruciare attualmente sarebbero le scenografie della serie di Paolo Sorrentino The Young Pope 2. A essere danneggiato sarebbe anche il set di Assisi. Stando a quanto si legge però sembrerebbe che al momento le fiamme siano sotto controllo. Nel mentre le strade che confinano con gli studi di Cinecittà sono già state chiuse al traffico. Ciò nonostante in questi minuti una nuvola di fumo nero si sta alzando nel cielo di Roma.

Si teme tuttavia per la casa del GF Vip, che come sappiamo si trova proprio all’interno degli studi di Cinecittà. Le fiamme potrebbero infatti raggiungere il loft, le cui luci si riaccenderanno tra poco più di un mese per la settima edizione del reality show. I vigili del fuoco tuttavia starebbero facendo il massimo per evitare che il fuoco si diffonda ulteriormente, e per scongiurare importanti danni.

Solo qualche anno fa, precisamente nel 2013, proprio la casa prese fuoco a pochi giorni dall’inizio della 14esima edizione. L’incendio, che distrusse tutto l’appartamento, costrinse Mediaset a far slittare la partenza del programma di un mese e mezzo, per permettere la ricostruzione dell’abitazione.

