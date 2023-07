NEWS

Andrea Sanna | 22 Luglio 2023

Lite ai provini del GF Vip

Continuano i casting in tutta Italia per la nuova edizione del GF Vip, in programma da settembre su Canale 5. In queste ore è emersa una segnalazione legata proprio ai provini del reality show. A parlare e contattare Deianira Marzano in direct è una persona che, a quanto pare era lì presente come tanti altri.

Ci teniamo a precisare che è una notizia da prendere con le pinze e, di conseguenza, non abbiamo prove certe che possano testimoniare quanto è emerso dall’avviso in questione sui provini del GF Vip. Vi avevamo già raccontato il retroscena che svelava la presenza di alcuni volti di Uomini e Donne.

Come si legge dal messaggio l’utente in questione era lì tra i Nip e tra i presenti ci sarebbe stato anche un ex protagonista di Uomini e Donne. A tal proposito si fa il nome di Ciprian Aftim, che nel dating show aveva corteggiato Andrea Nicole (e lei a sua volta lo aveva scelto anche se la frequentazione era durata ben poco fuori). Ma ribadiamo: l’indiscrezione arriva del web e on vi è certezza.

Secondo l’indiscrezione, comunque, Ciprian avrebbe chiesto di passare avanti. Motivo? Poiché è già noto al mondo della TV. Un ragazzo lì presente pare non aver digerito queste presunte affermazioni, dato che esattamente come tutti faceva la fila sotto al sole cocente. Per questo pare avrebbe spintonato Ciprian che, a sua volta avrebbe reagito.

In base a quanto scritto Ciprian, durante l’attesa per il provino del GF Vip avrebbe a sua volta reagito e “preso per il ciuffo il ragazzo e girato i capelli. È stata una scena imbarazzante”, apprendiamo dal messaggio anonimo. Il presunto fatto non è stato ripreso con foto e video perché è severamente vietato.

La storia Instagram di Deianira Marzano sul GF Vip

Ribadiamo quindi che si tratta di rumor riportato dalla fonte anonima a Deianira Marzano, ma non vi è alcuna certezza che si sia verificata una scena simile ai casting del GF Vip.

In ogni caso se Ciprian volesse intervenire con una rettifica per chiarire il tutto e, magari, smentire, Novella2000.it è a disposizione.