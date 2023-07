NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Luglio 2023

Tommaso Zorzi replica al messaggio del suo hater

Chi segue Tommaso Zorzi sa bene che l’influencer e Aurora Ramazzotti sono legati da una profonda amicizia. Da anni infatti il vincitore del Grande Fratello Vip 5 e la conduttrice si frequentano e condividono tutti i momenti più belli e importanti delle loro vite e spesso si mostrano insieme sui social. Come sappiamo nel mentre solo qualche mese fa è nato Cesare Augusto, primo figlio di Aurora e Goffredo Cerza e in queste settimane così la Ramazzotti si sta godendo questo nuovo capitolo da neo mamma. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che ha lasciato il web senza parole. Tutto è iniziato quando proprio Tommaso si è mostrato sui social con in braccio il piccolo Cesare, mentre lo cullava. Il tenero video ha commosso la maggior parte degli utenti, tuttavia non sono tardati ad arrivare gli hater.

Un utente infatti ha inviato a Tommaso Zorzi un messaggio offensivo e deplorevole, nel quale si legge: “Certo, facile per un gay ricco comprarsi un bambino sfruttando le donne povere! Utero in affitto reato universale”. A quel punto non è tardata ad arrivare la replica di Tommaso, che dopo aver pubblicato il messaggio nelle sue storie Instagram, ha aggiunto:

“Io però volo così ca**o”.

L’accaduto naturalmente non è passato inosservato e in molti si sono indignati per il messaggio che Tommaso Zorzi ha ricevuto. Nel mentre pochi giorni fa è stato annunciato che per l’influencer sta per arrivare una nuova grande opportunità. Tommaso infatti è entrato a far parte del cast della nuova edizione di Cortesie per gli Ospiti, celebre programma in onda su Real Time, nelle vesti di giudice. Le puntate andranno in onda prossimamente e a Zorzi facciamo il nostro più grande in bocca al lupo.