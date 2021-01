1 Tutti i look della serata del GF Vip: da Tommaso a Stefania per passare a Guenda. Le foto

Come ogni settimana è imperdibile l’appuntamento con i look dei concorrenti del GF Vip. I vipponi, infatti, durante ogni puntata dell’amato reality mostrano le loro scelte di stile impeccabili e sempre all’avanguardia.

I telespettatori sul web sono curiosi di scoprire le curiosità degli abiti indossati e noi di Novella 2000 vi sveliamo qualche piccolo indizio. Dopo aver scoperto gli outfit di Dayane Mello, Sonia Lorenzini e Giulia Salemi, conosciamo ora le scelte degli altri vipponi.

Tra quelli ancora in gara e gli eliminati del GF Vip, partiamo da Tommaso Zorzi, per passare poi a Guenda Goria, Stefania Orlando e non solo! Ma non perdiamoci in chiacchiere e scorriamo la gallery…

Tommaso Zorzi

Il look di Tommaso al Grande Fratello

Apriamo questa gallery di stile con Tommaso Zorzi. L’amato influencer ha indossato una camicia molto chic firmata Benevierre, un pantalone Asos Men e delle scarpe Adidas.

A seguire tutti gli altri look dei concorrenti del GF Vip. Cos’avrà scelto Guenda Goria?