1 Scopriamo tutte le informazioni in merito al costosissimo outfit che Giulia Salemi indossa questa sera al Grande Fratello Vip 5

Anche questa sera protagonista della nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 è stata Giulia Salemi. Come sappiamo infatti in questi giorni l’influencer si è legata a Pierpaolo Pretelli, col quale è scoppiata finalmente la passione. Ciò nonostante pare che i genitori dell’ex Velino non siano entusiasti di questo legame, e per questo nel corso della diretta di Capodanno hanno messo in guardia il modello. Tuttavia i due sembrerebbero essere intenzionati a viversi senza remore, e per questo hanno deciso di continuare a frequentarsi.

Nel mentre questa sera ad attirare l’attenzione del web, come accade ormai ad ogni puntata, è stato l’outfit indossato dalla Salemi, che non è passato inosservato sui social. Gli utenti si sono così attivati per scoprire tutte le informazioni in merito al look dell’influencer e ben presto sono arrivate tutte le risposte.

Giulia Salemi, come ci svela Manuel Di Gioia, questa sera indossa un outfit costosissimo, che tuttavia ha conquistato il cuore del pubblico. Sia il top che la gonna sono firmate da Versace, ed hanno un costo rispettivamente di 620€ e 1200€. Le scarpe scelte invece sono di Le Silla, e hanno un valore di 546€!

Il costosissimo outfit della Salemi sta già facendo discutere (in positivo) il web, e ancora una volta l’influencer ha stupito il pubblico.