Andrea Sanna | 11 Marzo 2023

GF Vip 7

Lo scherzo a Oriana e Giaele al GF Vip

Serata di scherzi nella Casa del GF Vip! Oriana Marzoli e Giaele De Donà sono state le vittime di Edoardo Tavassi, Andrea Maestrelli, Luca Onestini e Daniele Dal Moro. Ma cosa è accaduto?

Partiamo da uno dei due scherzi. I concorrenti del GF Vip menzionati (stavolta però parliamo di Edoardo e Andrea), mentre Oriana e Giaele si trovavano nel van, hanno pensato bene di approfittare della sua assenza per mettere in scena il loro piano. Come? Raccattando tutti i vestiti dall’armadio i vestiti di Oriana e Giaele e appenderli per tutta la Casa. Le due ragazze sono state avvisate di tornare dentro e vedere con i loro occhi quanto successo. Entrambe non sono riuscite a trattenere le risate e pian piano hanno raccolto i loro indumenti. (QUI IL VIDEO)

Ma c’è stato un’altra burla. Stavolta pensata dai due coinquilini del GF Vip, Tavassi e Daniele Dal Moro. Che cosa hanno combinato? I due hanno pensato bene di prendere il materasso dal letto di Oriana e nasconderlo in giardino. La venezuelana si è accorta dell’assenza del materasso in stanza da letto e ha persino svegliato Alberto (piuttosto contrariato) per chiedergli aiuto.

Oriana si accorge che non c'è più il materasso e capisce subito che è stato Tavassi 😅 poi va subito da Luca a chiedere spiegazioni ! #OriOne #Bebestini #Incorvassi#Gfvip pic.twitter.com/2WApqgftlC — OriOne Era (@XeloSA96) March 11, 2023

Oriana ha scoperto che l'idea del materasso in giardino è stata di Luca e lo tortura abbassandogli i pantaloni e rubandogli lo spazzolino 🤣

Ancora sta con il lenzuolo messo come una sciarpa 👑#OriOne #Bebestini #Gfvip pic.twitter.com/hWplCt96iN — OriOne Era (@XeloSA96) March 11, 2023

Oriana cerca di capire chi ha aiutato Tavassi 😅 alle 2 di notte è iniziata un indagine approfondita!

Gli interrogatori nei commenti ⬇️#OriOne #Bebestini #Incorvassi #Gioiellers #Gfvip pic.twitter.com/f5IUz6lDqU — OriOne Era (@XeloSA96) March 11, 2023

A sua volta la Marzoli ha indagato sui vipponi del GF Vip. Ha voluto capire chi è stato a compiere questo gesto. Scoperto il nascondiglio, ha tentato di riportare dentro il materasso, con non poca fatica, facendosi aiutare da Micol. Le due goffamente sono poi cadute sullo stesso materasso e i presenti allo scherzo sono scoppiati tutti a ridere.

Una scena che ha attirato l’attenzione dei telespettatori in quel momento all’ascolto. Oriana Marzoli intanto ha già pronta la sua vendetta al GF Vip. In questo video ha raccontato infatti di voler svegliare Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia facendo del rumore con le pentole.

Insomma… chi la fa, l'aspetti!