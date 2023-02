NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Febbraio 2023

Chiara Ferragni Fedez

Chiara Ferragni e Fedez avvistati ancora insieme

Si infittisce il mistero che da qualche giorno avvolge Chiara Ferragni e Fedez. Da oltre una settimana infatti l’imprenditrice digitale e il rapper hanno smesso di mostrarsi insieme sui social, e fin dal primo momento si è parlato di presunta crisi. Giorno dopo giorno, numerose sono state le indiscrezioni sulla coppia, che tuttavia al momento non è ancora intervenuta per fare chiarezza. Secondo le ultime voci di corridoio, pare che Chiara e Federico abbiano anche momentaneamente interrotto le riprese della seconda stagione di The Ferragnez La Serie, la cui uscita era prevista per il prossimo maggio. Nonostante i numerosi pettegolezzi però, alcuni sospetti avvistamenti fanno ipotizzare che in realtà la Ferragni e Lucia non siano in crisi.

Nel giorno di San Valentino infatti l’influencer e il cantante sono stati beccati insieme per le vie di Milano. Ma non solo. Poche ore fa la coppia è stata anche avvistata nel ristorante stellato di Antonino Cannavacciuolo, segno dunque che tutto sembrerebbe procedere a meraviglia. In queste ultime ore come se non bastasse i fan più attenti hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato e che ha riacceso le speranze dei fan.

Nella giornata di ieri infatti Chiara Ferragni si è mostrata a pranzo insieme a sua mamma e alle sue sorelle. In seguito l’influencer si è recata a due feste di compleanno, alle quali erano invitati i suoi figli Leone e Vittoria. Nelle immagini postate dall’influencer non c’è mai stata traccia di Fedez, tuttavia possiamo affermare con certezza che i Ferragnez erano insieme. A tradire la coppia è stato Franco Lucia, padre di Federico, che sui social ha condiviso una foto che mostra proprio i due a una delle feste di compleanno.

Ma perché dunque Chiara e Fedez hanno smesso di mostrarsi insieme sui social e cosa starà accadendo tra loro? Non resta che attendere per saperne di più.