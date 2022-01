Accesi scontri al GF tra tutti i vipponi, Manila è una furia: “Non importa niente a nessuno”

1 Discussioni al GF Vip per il cibo

Questa mattina, lunedì 3 gennao, la casa del GF Vip si è svegliata col piede storto. Sono infatti continuate le discussioni inerenti le scorte di cibo che già erano iniziate ieri. Ricordiamo che Soleil e Lulù hanno avuto uno scontro accesso riguardo il cibo nascosto in camera. Le due donne si sono accusate a vicenda.

Oggi tutto è iniziato da Katia Ricciarelli che ha raggiunto le altre donne nella stanza blu lamentando il fatto di non aver trovato nemmeno un biscotto per fare colazione. Miriana allora le ha proposto di prendere qualcuno dei suoi messi da parte per questioni di salute. Ascoltato quanto accaduto, anche le altre donne si sono unite alla conversazione.

A tal proposito, Carmen e Manila ne hanno approfittato per raccontare che erano sparite le uova messe da parte dall’ex Miss Italia. Lei aveva fatto questo così che tutti ne potessero usufruire nei giorni seguenti. Per la Nazzaro in quella casa ognuno pensa per sé senza portare rispetto nei confronti degli altri coinquili: “Non importa niente a nessuno”, ha detto.

Il gruppo si è poi spostato in veranda e si sono aggiunte altre persone. Qui hanno continuato a parlare del problema del cibo. “Ognuno fa del budget ciò che vuole” ha detto Manila che, in tutta questa confusione, pensa che questa possa essere l’unica soluzione per evitare di discutere nuovamente. “C’è una mancanza di partecipazione” ha aggiunto Katia parlando dei suoi compagni d’avventura. E parlando ancora del problema delle uova, Manila ha detto di aver ricevuto da Gianmaria una risposta che non le è molto piaciuta. E ha commentato: “È un’altra persona” spiegando che, da qualche giorno a questa parte, non riesce più a riconoscerlo e lo sente molto distante da lei.

Durante il loro confronto, sono passate anche Jessica e Lulù che hanno portato ad altri scontri…