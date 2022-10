In puntata al GF Vip si è verificato uno scontro tra Nikita ed Elenoire. Patrizia non ci sta e attacca la Ferruzzi

Scontro Nikita-Elenoire. Patrizia attacca la Ferruzzi al GF Vip

Durante la puntata del GF Vip questa sera si è parlato dello scontro avvenuto nei giorni scorsi tra Wilma Goich e Nikita Pelizon. Nelle varie clip mostrate quest’ultima ha avuto modo di scoprire cosa hanno detto la coinquilina e altre vippone alle sue spalle. Sembra esserci rimasta male dalle dichiarazioni fatte da Elenoire Ferruzzi.

Proprio Elenoire ha spesso attaccato Nikita Pelizon di stare sempre troppo vicina agli uomini della Casa del GF Vip, in particolare a Luca (che alla Ferruzzi piaceva) e a Daniele per il quale nutre un interesse attuale. Il fatto che Nikita sia così amica di Dal Moro ha spesso fatto innervosire Elenoire, dura nei suoi confronti.

In puntata la Ferruzzi è tornata sulla questione e ha ribadito il suo punto di vista, confermando i suoi pensieri e ritrattando invece su altre questioni (VIDEO QUI). Nikita dopo aver appreso le parole della concorrente del GF Vip ha replicato con una battuta: “Ho quasi paura di avvicinarmi a Daniele a questo punto. Infatti ogni volta che tento di avvicinarmi la vedo da lontano…” (VIDEO)

Successivamente a intervenire alla discussione è Patrizia Rossetti, che ha trovato esagerata la reazione di Elenoire Ferruzzi e le parole riservate a Nikita Pelizon: “A me non sembra proprio che Nikita si butti addosso a tutti gli uomini della Casa. Non mi trovo d’accordo”. Questo l’ha quindi portata a scontrarsi con la coinquilina del GF Vip. “Io faccio le cose e poi però le altre sono sante! Ma per favore. Senti tanto lo sanno tutti che sei dalla sua parte, quindi qualsiasi tuo discorso non fa testo”, ha detto la Ferruzzi. Lo sfogo di Elenoire ha fatto sbottare Patrizia: “Sì, però datti una calmata. Perché sennò mi inca**o anch’io”.

Senza mezzi termini, a seguire, a Elenoire Ferruzzi è scappato un “vaff****lo” generale contro chi le stava dando contro durante la puntata del GF Vip e si è dunque recata in confessionale. Patrizia Rossetti ha replicato all’essere o meno delle sante: “Sì, perché anch’io mi butto sugli uomini tutte le sere. A me non mi sembra che Nikita stia sempre a parlare e stare addosso agli uomini, a me sembra più Elenoire. Anch’io ci parlo e allora?”.

