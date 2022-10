Scontro in diretta tra Pamela Prati e Patrizia Rossetti

Alfonso Signorni nella puntata in diretta del GF Vip ha mostrato un video di un litigio avvenuto in settimana tra Pamela Prati e Patrizia Rossetti. In confessionale, infatti, hanno cominciato una lite durante la quale se ne sono dette di tutti i colori. La Rossetti ha fatto una battuta dicendo all’altra di avere il c**o piatto. L’altra, risentita, ha replicato: “Io almeno non ho la cellulite“. Tornati nel presente la Prati ha detto: “Tutto questo mi diverte molto“.

Patrizia e Pamela… due personalità forti, due leader naturali… e due caratteri che prendono fuoco se vicini! 👀 #GFVIP pic.twitter.com/o7hKgefN27 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 24, 2022

Signorini, però, ha affermato: “Secondo me tu sei avvero incavolata, credo“. Le ha chiesto quindi se si sente una diva e lei ha confermato: “Io sono diva, non è che mi sento“, trovando la conferma anche di Elenoire: “Pamela è una donna eccezionale, le voglio molto bene. Diva si è e basta“. Di sottofondo, però, si sente la Prati che lancia un attacco alla Rossetti: “Tu sei la diva delle pentole“. Patrizia ha risposto: “L’essere diva è una questione di personalità, la mia voleva era una battuta.

Pamela Prati ha proseguito: “Voleva essere una cattiveria. La cellulite ce l’ha, l’ho vista, dattela tu una calmata. Tu sei stata aggressiva nei miei confronti. Te lo ho detto in faccia. Ho risposto a quello che hai detto ma tu dopo hai continuato“. A intervenire, quindi, anche gli altri vipponi. Antonino: “Per me ha un bellissimo corpo“. Antonella, invece, ha detto: “Per me a una battuta del genere potrebbe farsi una risata. Questo è sintomo di insicurezza“. Attilio, infine: “Il c**o di Pamela non si tocca“.

Anche Charlie ha spezzato una lancia a favore di Patrizia Rossetti e Signorini ha fatto lo stesso. La situazione si è risolta con la lettura di un tweet da parte di Giulia Salemi: “Dio benedica le over sessanta di questa edizione. Ci fate volare e divertire. Gli scontri che piacciono a noi“. Seguiteci per altre news. Le repliche su Mediaset Infinity.

