Ci siamo, questa sera, 30 marzo 2026, andrà in onda la quinta puntata del Gf Vip, che vedrà l’eliminazione di un altro concorrente: sono 8 i gieffini al televoto ma, chi di loro rischia di più? Ecco le percentuali aggiornate.

GF Vip 2026: 8 concorrenti al televoto

Ilary Blasi è pronta a condurre la quinta puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda questa sera, lunedì 30 marzo 2026, in prima serata su Canale 5. Accanto a lei Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Dopo l’eliminazione di Dario Cassini e il ritiro di GionnyScandal, questa sera un altro gieffino lascerà la Casa più spiata d’Italia. Sono 8 i concorrenti al televoto, ovvero Adriana Volpe, Antonella Elia, Francesca Manzini, Giovanni Calvario, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras. Chi di loro uscirà? Vediamo insieme chi rischi di più.

GF Vip 2026, le percentuali del televoto (aggiornate): chi rischia davvero

Questa sera sono in 8 i concorrenti al televoto, che rischiano dunque di dover abbandonare il GF Vip. Il pubblico è chiamato a rispondere alla domanda “Chi vuoi salvare?“, col meno votato che sarà costretto a uscire dalla porta rossa. Secondo il sondaggio sul forum del Grande Fratello i dubbi sono pochi, la meno votata, con l’8,76% è Ibiza Altea, che è dunque la concorrente che rischia di più. Ma ecco tutte le percentuali:

Antonella Elia: 25%;

Francesca Manzini: 13,32%;

Lucia Ilardo: 12,96%;

Adriana Volpe: 12,04%;

Marco Berry: 9,85%;

Giovanni Calvario: 9,12 %;

Raul Dumitras: 8,94%;

Ibiza Altea: 8,76%.

GF Vip 2026: Ibiza Altea sarà eliminata?

Dal sondaggio sul forum del Grande Fratello la meno votata, e quindi colei che rischia l’eliminazione nel corso della puntata di questa sera del GF Vip, è Ibiza Altea. La modella italoamericana si è già resa protagonista di diversi scontri all’interno della casa, l’ultimo proprio due giorni fa durante la colazione con Antonella Elia, la quale ha non ha usato mezzi termini: “tu semini zizzania, vuoi far credere di essere quella che non sei”, aggiungendo di aver chiuso con lei. Ibiza pare proprio avere tutti contro nella Casa del GF Vip.

GF Vip 2026: gli ascolti

In attesa di vedere se sarà davvero Ibiza Altea ad abbandonare al casa questa sera durante la quinta puntata, concludiamo dando uno sguardo agli ascolti delle prime quattro puntate del GF Vip 2026: