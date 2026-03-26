Il Grande Fratello Vip naviga in acque turbolente: ascolti in calo e share sotto le aspettative mettono a rischio la prosecuzione regolare del reality di Canale 5. Mediaset si prepara a una decisione cruciale, con le prossime puntate considerate determinanti per stabilire se il programma potrà continuare o subire una chiusura anticipata.

Grande Fratello Vip a rischio

Le prossime puntate diventano cruciali per determinare il destino del programma. Se riusciranno a ottenere ascolti convincenti, il reality potrà continuare fino alla conclusione prevista; in caso contrario, la sospensione anticipata diventerà concreta. La terza puntata del 24 marzo ha raccolto 1.813.000 spettatori con uno share del 15,3%, ben distante dai numeri sperati e superata sia dalla fiction Rai che dal talk show di La7. Secondo quanto ricostruito da Grazia Sambruna su MowMag, la dirigenza Mediaset sta considerando scenari alternativi per la prima serata, inclusi cambi di palinsesto o riduzioni di programmazione.

Puntate decisive e futuro del Grande Fratello Vip: una settimana di prova

Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma le indiscrezioni parlano chiaro: “Mediaset si è data una settimana di tempo” per valutare se proseguire regolarmente la stagione. Nonostante tutto, l’edizione in corso resta divertente e leggera, grazie soprattutto alla conduzione frizzante e spensierata di Ilary Blasi. Il verdetto definitivo arriverà mercoledì 1 aprile, quando si capirà se il Grande Fratello Vip manterrà il suo posto nel palinsesto o se l’edizione subirà un ridimensionamento.

Grande Fratello Vip, rischio chiusura anticipata: la decisione di Mediaset

Da Cologno Monzese arrivano segnali che non lasciano molto spazio all’ottimismo. Il reality condotto da Ilary Blasi sembra avviarsi verso una possibile chiusura anticipata, complice un andamento Auditel insoddisfacente. Nella giornata di mercoledì 25 marzo sarebbe emerso un vero e proprio ultimatum per il programma: “ancora una settimana di tempo per crescere alla prova dell’Auditel”, si mormora negli ambienti interni. Se i dati non dovessero migliorare, il reality potrebbe abbandonare le prime serate di Canale 5 già martedì e giovedì prossimi, riducendo da calendario fino a due puntate sulle sei inizialmente previste.

Secondo le indiscrezioni, la decisione finale sarà presa mercoledì prossimo, durante una riunione interna in cui verrà valutata la media ponderata degli ascolti. Finora la curva del GF Vip è rimasta in costante calo, arrivando anche al 9% di share. Le prime tre puntate hanno raccolto circa 1,8 milioni di spettatori con uno share medio intorno al 16%, con un confronto impietoso rispetto alla fiction di Rai 1 Le Libere Donne e a programmi come DiMartedì di Giovanni Floris. Nonostante il cast e l’inserimento della nuova opinionista Selvaggia Lucarelli, con le sue dinamiche capaci di agitare i concorrenti, e le divertenti vicende interne come i litigi tra Antonella Elia e Adriana Volpe o le scenette legate a Dario Cassini, il pubblico sembra non premiare i contenuti.