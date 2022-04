1 GF Vip, il confronto tra i Jerù e Anthony e Kate

I fan dei Jerù, nome che ha preso il duo formato da Barù e Jessica Selassié, hanno sempre fatto il tifo per loro. Per il momento i due ex vipponi del GF Vip 6 non sono ancora una coppia e chissà se lo saranno mai. Fatto sta che i loro follower continuano a sognare. Tanto che qualcuno sul web ha creato e postato un video in cui si fa il paragone con una nota coppia di una serie TV.

Stiamo parlando di Kate e Anthony di Bridgerton, protagonisti della seconda stagione disponibile su Netflix. Qui sotto possiamo vedere il filmato. Possiamo vedere, infatti, immagini estrapolate dalle dirette del GF Vip e altre dalla serie creata da Shonda Rhimes. Facendo un esempio, quando gli attori si guardano in maniera tenera e dolce in una scena, pochi secondi dopo compaiono anche Jessica e Barù fare la stessa identica cosa. Anche le mosse di ballo sono più o meno le stesse, così come una caduta avvenuta in passato.

l’avevo promesso e quindi eccola: i parallelismi jerù x bridgerton #jerù pic.twitter.com/xRK5XaytFl — 🧘🏻‍♀️ (@tonnoepesto) April 4, 2022

Un lavoro che avrà sicuramente richiesto molto tempo ma che ai fan dei Jerù è sicuramente piaciuto. Nel frattempo, qualche settimana fa Barù a Verissimo aveva parlato di Jessica. Ecco cos’ha detto di lei:

Lei è fantastica, È intelligente e fa ridere. Ha dimostrato di essere pulita nell’animo. È nata una bella amicizia. Nulla di più. Dei piccoli baci ci sono stati, ogni tanto me ne dava uno ma niente di significativo. Attratto da lei? È una bella donna. Lei innamorata di me? Non credo, non ci conosciamo alla fine. Mi piacerebbe conoscerla fuori da amica. Poi non ti dico di essere innamorato e volerla vedere subito.

Jessica, vincitrice del GF Vip, ha poi commentato quanto affermato dall’ex coinquilino. Andiamo a riscoprire le sue parole. Continuate a leggere…