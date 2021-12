GFVip: l’ex Miss Silvana Curcio molla Biagio D’Anelli

Biagio D’Anelli e Silvana Curcio

Se il percorso di Biagio D’Anelli sembra piacere al pubblico del Grande Fratello VIP, dove l’opinionista e deejay pugliese è entrato da poco ma ha subito dimostrato di avere la stoffa del concorrente giusto, qualcuno che lo conosce bene starebbe invece storcendo il naso. Trattasi di Silvana Curcio, meglio nota come fidanzata di Biagio D’Anelli.

Silvana e Biagio hanno una storia dal 2019, quando lui confidò di essersi innamorato per la prima volta in trentasei anni, alle telecamere di Pomeriggio Cinque.

Da allora, l’amore è decollato tanto che entrambi convivevano in Germania. Lei, che lì rappresentò l’Italia come Miss nel 2004, lavora infatti oltralpe come imprenditrice. Biagio, dal canto suo, ha sempre fatto la spola tra Stoccarda e lo Stivale, dove di solito presenzia i salotti televisivi come opinionista.

Con il suo arrivo nel loft di Cinecittà abitato dai VIP, però, l’equilibrio della coppia pare essersi spezzato, anche a distanza.

La fidanzata di Biagio D’Anelli molla l’opinionista?

Secondo quanto apprende Novella 2000, infatti, Silvana Curcio avrebbe deciso di mollare Biagio ora che D’Anelli, concorrente del GFVip, ha manifestato un chiaro interesse verso la coinquilina Miriana Trevisan.

Benché Miriana stia “sudando” per far sì che lui si lasci del tutto andare, è innegabile che Biagio nutra del tenero per l’ex valletta di Mike Bongiorno.

Nelle ultime dirette del reality il flirt dei due, condito per ora da carezze e qualche effusione, è stato anche argomento di dibattito con gli altri concorrenti.

Biagio ha tuttavia spiegato a Miriana e ai compagni che potrebbe cedere al corteggiamento dell’ex Velina solo se sapesse che il legame con la Trevisan avrà un futuro. Futuro che al momento Biagio ritiene però inconciliabile con il suo, perché vivendo all’estero dovrebbe dare il via a una relazione a distanza.

Può essere stato proprio tutto ciò, se davvero le voci dovessero rivelarsi fondate, a convincere l’ex Miss Silvana Curcio dell’urgenza di troncare la relazione con Biagio D’Anelli?

Per scoprirlo, non resta che seguire le prossime puntate del GFVip, che tornerà su Canale 5 per i saluti di fine anno lunedì 27 dicembre 2021.

