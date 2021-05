1 I dettagli della scelta di Giacomo

Durante il pomeriggio di ieri 19 maggio, si sono tenute le registrazioni di Uomini e Donne con la scelta di Giacomo Czerny. Per prima cosa, dopo l’ingresso in studio dei protagonisti, sono state mostrate le immagini più belle e le lunghe giornate che il tronista ha trascorso con Martina e Carolina.

Stando a quanto riportato da Il Vicolo delle News, che ne ha rivelato i dettagli, per prima è stata mostrata la giornata che Giacomo ha trascorso insieme a Martina. Lei gli ha fatto trovare un bigliettino con su scritto “Ci vediamo alla scelta”. Lui ci è rimasto male, mentre lei ha gustato la scena dal balcone. Dopo questo piccolo scherzo, la corteggiatrice ha regalato un braccialetto con dei simboli che stanno a significare la passione, la leggerezza e la complicità che li lega.

Czerny dal suo telefono ha letto poi una lettera in cui ha ripercorso le tappe fondamentali della loro conoscenza. Nel pomeriggio, invece, Martina gli presenta la mamma e il papà. Entrambi sono sembrati entusiasti e anche Giacomo ha mostrato contentezza. La sera poi spazio ad una lettera scritta dalla corteggiatrice, che ha emozionato il tronista. A telecamere spente si sono scambiati un bacio.

A seguire è stato mostrato il momento di Carolina e Giacomo Czerny. Lei l’ha sorpreso tappezzando i muri con alcune chat che si sono scambiati. Anche a lei, il tronista ha scritto una lettera dove ha speso belle parole. Durante la serata Carolina ha accompagnato Giacomo in giardino. Qui ha trovato frasi che i due si sono scambiati lungo il percorso e le foto più importanti delle esterne. Alla fine della clip Carolina ha sorpreso nuovamente Giacomo preparando la scritta “Scegli me” fatta con delle candele. Anche in questo caso Giacomo ha fatto spegnere le telecamere per poi baciare Carolina.

Gianni in studio è parso turbato dalle parole utilizzate da ragazzo con entrambe le corteggiatrici, ma Giacomo Czerny si è difeso dicendo che le parole sono state scritte di getto, anche perché in quel momento non aveva ancora le idee chiare. Da qui si è passati al momento della scelta ed è qui che si è verificato un colpo di scena…