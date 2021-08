1 Il tatuaggio di Giacomo Czerny

Uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione di Uomini e Donne è stato Giacomo Czerny. Come sappiamo il giovane videomaker ha partecipato al dating show di Maria De Filippi in qualità di tronista, conquistando in breve tempo il pubblico. Proprio all’interno del programma Giacomo ha fatto la conoscenza di Martina Grado, che fin da subito ha fatto breccia nel suo cuore. Dopo diversi mesi di conoscenza così Czerny ha deciso di fare la sua scelta, ricaduta proprio sulla corteggiatrice, iniziando con lei una bellissima storia d’amore. A oggi i due sono ancora felici e innamoratissimi, e numerosi sono i progetti che la coppia ha in ballo. L’ex tronista intanto in queste ore è tornato al centro dell’attenzione mediatica, per un gesto che non è di certo passato inosservato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Con un post sui social Giacomo Czerny ha infatti annunciato di essersi fatto un tatuaggio dedicato al suo percorso a Uomini e Donne. Il videomaker ha così deciso di incidersi sulla pelle il numero 6209, ovvero il numero del suo camerino agli studi Elios di Roma. In merito Giacomo ha affermato:

“Volevo ricordare il mio percorso a U&D e ho scelto di tatuarmi il numero del camerino dove passavo gran parte del tempo, insieme all’ansia e la curiosità. Non dimenticherò mai nulla”.

Naturalmente il tatuaggio di Giacomo Czerny dedicato a Uomini e Donne non è passato inosservato, e in molti sono rimasti commossi dal gesto dell’ex tronista. Nel mentre qualche settimana fa il videomaker e Martina Grado hanno parlato della possibilità di prendere parte in futuro a Temptation Island. Andiamo a rivedere le loro dichiarazioni in merito.